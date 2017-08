Un tal Jorge Luis

Estamos evocando el nacimiento del multifacético Borges, a fines del siglo XIX.

Cada 24 de agosto se busca promover la lectura y fortalecer la democracia a través de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra de Borges, quien decía “Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído”.

Lectura y ciudadanía van de la mano, porque “la democracia presupone y necesita de ciudadanos lectores que sepan entender y manejarse en el cúmulo de textos que se producen en la actualidad. Porque no basta con saber deslizar los ojos por el texto, sino que es preciso saber decodificar significados, voces e intenciones”.

¿Para qué sirve leer?

Leer nos da calma. Leer es leer, hasta cuando parece no leer. Leer nos hace libres.

El maestro Carlos Rodari decía: “El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo” porque reconoció lo incómodo que puede ser leer y escribir en un mundo que restringe, que no le conviene que uno piense y que además está empeñado en que el tiempo jamás nos alcance.

Pero en este portal fraterno nos las ingeniamos y hoy juntamos lectoescritura y radio.

¡Feliz día a nuestros lectores fraternos!