Un nuevo papelón de la AFA

Un curso de idioma y cultura rusa que se iba a dictar en la sede de la institución terminó en escándalo. El manual que entregaron a los participantes tenía un apartado sobre “Qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa”.

Hace 48 horas Jorge Sampaoli dio a conocer la lista de 35 jugadores de donde se desprenderá la nómina definitiva de 23 futbolistas que integrarán la delegación mundialista. Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y poco a poco, aunque mucho más por lo bajo que en otros años, cada vez se habla más de lo que será la próxima Copa del Mundo.

No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino ya nos tiene acostumbrados a dar la nota, y no precisamente por cuestiones deportivas. Este martes, la Escuela de Capacitación de la casa madre del fútbol vernáculo iba a dictar un curso de idioma y cultura rusa, a cargo del profesor Eduardo Pennisi. Hasta ahí, todo era normal, tratándose de una de las tantas iniciativas que suelen surgir de la Subcomisión de Educación y Responsabilidad Social de la AFA, a cargo de un histórico dirigente como Fernando Marín.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando dentro del manual que se le entregó a cada uno de los 50 participantes –varios de ellos periodistas que se preparan para viajar y realizar la cobertura profesional del Mundial– aparecía un capítulo titulado “Qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa”, donde figuraban algunos consejos para conquistar el amor de las mujeres del país anfitrión.

Según cuentan algunos asistentes, como el periodista Alejandro Wall, inmediatamente se les pidió el manual a los participantes y luego les fue devuelto sin esas hojas. Pero ya era tarde, las fotos se viralizaron y la AFA quedó expuesta a un papelón mayúsculo.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de mayo de 2018

Aún no hubo ningún dirigente de peso que saliera a aclarar lo sucedido, sólo el propio profesor Pennisi, quien se excusó escribiendo en su perfil de Facebook: “En el día de la fecha tuve la posibilidad de dar una charla sobre idioma y cultura rusa en la AFA. La clase fue excelente y con 50 concurrentes. Lo malo es que lamentablemente alguna persona malintencionada publicó un texto en internet sobre cómo relacionarse con mujeres en Rusia. Ese texto es falso, no lo publiqué yo ni la AFA y tampoco se dio en clase”. Los asistentes y las imágenes que recorren las redes sociales no dicen lo mismo.