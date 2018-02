Un dolor que permanece y espera justicia

Se cumplen seis años de la Tragedia de Once que terminó con la vida de 52 personas. Los familiares sigue pidiendo que vayan presos los responsables.

Una mañana como la de hoy, pero seis años atrás, el Andén 1 de la estación ferroviaria de Once, en Buenos Aires, se transformaba en un escenario de tragedia, muerte y dolor, que perdurará por siempre y que se incrementa mientras la justicia no caiga con todo el peso de la ley sobre los responsables de la muerte de 52 personas.

A las 8.30 de este 22 de febrero, familiares de víctimas, agrupaciones políticas y sociales, y ciudadanos acompañan la lucha de las familias, se reunieron como todos los años para rendir homenaje a una de las tragedias que más han marcado a la sociedad argentina.

“El 2017 y el comienzo del 2018 no fue fácil para este grupo –comenzó Paolo Menghini, papá de Lucas Menghini Rey-. Después de muchos años de acompañar la lucha, nos dejó Horacio Garbuio, papa de Carlitos y esposo de Zulma. Horacio cerró los ojos a fines del 2017. A comienzos del 2018 también perdimos a otro hermano y compañero de lucha que fue Carlitos Bustamente, un pibe hermoso y papá jovencito, hermano de Fede, que falleció en la tragedia. Ya no son 52 las estrellas, ahora son 54 los angelitos que nos acompañan. Entonces la sirena que va a sonar será por los 52, por Horacio y Carlitos”.

La mamá de Lucas, María Luján Rey, agregó en el discurso que “el silencio tomó por asalto 52 nombres. Justicia, justicia, justicia. No importaba si eras pasajero o no. Si vivías en Buenos Aires o en Jujuy. Hoy a 6 años venimos a reafirmar siempre que el dolor da paso a una lucha irrenunciable para encontrar a los culpables de esa masacre. De Vido tenía la responsabilidad de quitarle la concesión a TBA después de la masacre”, e hizo especial hincapié en el accionar de la justicia: “Siempre hemos respetado los tiempos de los jueces, pero les queremos hacer saber que estamos esperando ansiosos el día que los corruptos vayan presos. Cómo haremos para pensar que no es lo mismo ser un delincuente que no serlo. El Estado argentino tiene deudas en general y con los familiares de las víctimas de Once en particular”.

Menghini, a su vez, recordó a Florencio Randazzo, quien “merece especial atención. Es el personaje que intenta ocultar su historia de adhesión. Se sentó frente al tribunal hace dos semanas. No le quedó otra que decir la verdad. Sus dichos no lo exculpan, aportan todavía más a lo que va quedando claro audiencia tras audiencia que De Vido incumplió sus responsabilidades como autoridad de aplicación”.

Cabe recordar que dos años atrás el Tribunal Oral Federal número 2 sentenció a 8 años de prisión al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, 6 años para su antecesor, Ricardo Jaime; 9 años para el empresario Sergio Cirigliano y 3 años y medio para el maquinista del tren, Marcos Córdoba.