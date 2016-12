Un artista de veras

Se nos fue George Michael en la Navidad de 2016, con tan solo 53 años. Su padre era griego, de allí que su nombre real fuera Georgios Kyriacos.

A lo largo de su carrera cosechó premios Grammys, MTV, Brit & American Music Awards. Vendió millones de discos, fue exitoso tanto con Wham!, conjunto de los ochenta, como con su carrera solista.

No en vano fue el artista más emitido en la radio británica entre 1984 y 2004. Dato interesante, porque las radios británicas suelen ser exigentes a la hora de promover un artista, y más cuando hablamos de 20 años.

Basta con acudir a la discografía de George Michael, donde es difícil dar con temas flojos. Esto nos permite inferir su profesionalismo, e imaginar su grado de exigencia a la hora de grabar.

Ciertamente, Michael, como tantos otros nacidos en los 60′, hemos tenido la fortuna de contar con bandas terriblemente talentosas para escuchar.

Probablemente la combinación de deleitarse en las radios, mientras crecía, escuchando a Los Beatles, The Who y Pink Floyd, entre otros, hayan sido el alimento perfecto para dar un artista pop, con mucho para decir con un fraseo tan inconfundible, como irresistible.

Michael pasó la mayor parte de su infancia en el norte de Londres, un lugar habitual para los grecochipriotas. El primer álbum de la banda, Wham! fue Fantastic. Se publicó en 1983 y fue un éxito a los pocos días de su lanzamiento, alcanzando el top de ventas, puesto nº1 y produjo una serie de sencillos en el top 10, incluyendo el primer corte del disco, “Wham Rap!” y “Club Tropicana”.

El segundo fue “Young Guns (Go For It!)”; también estaba en ese disco un tema de igual éxito como “Bad Boys”.

Su segundo álbum, Make It Big, fue el avance que hizo del dúo superestrellas internacionales, llegando al número 1 en las listas de éxitos en los Estados Unidos.

En 1985 se estrenaba en América el single “Careless Whisper”, número uno del ranking de la revista Billboard.

El dúo que hace con Elton John en la canción “Don’t Let the Sun Go Down on Me” en un concierto en vivo es memorable, y es una muestra cabal del estilo clásico de Michael, que se mueve dentro del pop a gusto.

Michael deseaba crear música para un público más sofisticado que las clásicas fans de Wham!. El comienzo de su carrera solista, allá por 1987, fue un dúo con la inconfundible dama del soul, Aretha Franklin. “I Knew You Were Waiting (For Me)” fue un proyecto extraordinario que ayudó a lograr la ambición de Michael de cantar con uno de sus artistas favoritos, y obtuvo el número uno.

Durante 1987, Michael publicó su primer álbum solista, Faith. ¡Hagan la prueba de escucharlo, gracias a la maraña de alternativas digitales que poseemos, y corroboren como suena!



Además de tocar un gran número de instrumentos en el álbum, escribió y produjo todas las canciones en la grabación.

Como si esto fuera poco, el producto, se convirtió en un éxito de ventas en ambos lados del Atlántico norte, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

En 1991 George Michael se embarcó en la gira Cover to Cover Tour en Japón, Inglaterra, Estados Unidos, y Brasil, donde tocó en los eventos de Rock in Río.

La gira era Michael cantando versiones de sus canciones favoritas. Entre ellas: “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, una canción de 1974 por Elton John; Michael y John tocaron la canción juntos en el concierto Live Aid en 1985, y de nuevo en el concierto de Michael en el Wembley Arena de Londres el 25 de marzo de 1991, donde el dúo fue grabado. El sencillo fue lanzado a finales de 1991 y se convirtió en un éxito mundial.

En 1992, George participó en el concierto Tributo a Freddie Mercury en abril de 1992, en el Estadio Wembley de Londres. Michael cantó “Somebody to Love”, ya que él mismo confesó en una entrevista posterior que fue el momento más increíble de su carrera musical, ya que cumplió uno de los sueños de su vida. Cantó junto a artistas impares, de la talla de Elton John y David Bowie, entre otros. De este concierto salió el Five Live EP.

Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael es una colección de grandes éxitos lanzado en 1998. Contiene varios temas inéditos, incluyendo su dúo con Aretha Franklin, “I Knew You Were Waiting (For Me)”; “Desafinado”, un dueto con la legendaria cantante brasileña en portuguesa Astrud Gilberto, y el dúo de Elton John “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.

El artista se va, ratifica los flojos tiempos que estamos viviendo y nos recuerda la necesidad de elegir buena música para escuchar, disfrutar y compartir.

No olvidamos su obra. De allí nuestras palabras de reconocimiento y agradecimiento para George Michael, un tipo afinado, que nos regala buenos momentos.

