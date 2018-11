Un 23 de noviembre

Algunos hechos que han marcado esta fecha.

El sábado 23 de noviembre de 1963 se estrenaba en Gran Bretaña, Doctor Who, longeva serie de ciencia ficción.

El mundo estaba convulsionado por el asesinato de Kennedy, el día anterior.

El lunes 23 de noviembre de 1964 se lanzaba un simple que tenía I feel fine, y en la cara B, She’s a woman. Bello beatleclip.

El 23 de noviembre de 1975, Queen alcanza el top de ventas británico con Rapsodia Bohemia, lugar que retendrá durante nueve semanas. La filmación del corto costó 5.000 libras, y es precursora del género de videoclips. Dato adicional, la grabadora les auguraba un fracaso, porque un tema que dura 6 minutos, no tendría buen mercado …

El 23 de noviembre de 1991, Mercury anunciaba que era portador del virus del SIDA, y al día siguiente se apagaría su voz.

El viernes 23 de noviembre de 1979, Pink Floyd publicaba un simple con Another brick in the wall. El tema, logrará el top de ventas, y se mantendrá allí durante cuatro semanas.