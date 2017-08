Uber ya cuenta con dos millones de usuarios en Chile

Unos 59.000 vehículos prestan el servicio en prácticamente todas las grandes ciudades del país. Las tarifas son sensiblemente más bajas.

Desde su comienzo en el país, en enero de 2014, el sistema de transporte privado de pasajeros Uber ha alcanzado ya los 2 millones de usuarios distribuidos en una veintena de ciudades del país.

Desde la capital, Santiago, a las principales capitales regionales y centros urbanos, como Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Punta Arenas, Iquique, Coquimbo, La Serena y Viña del Mar… el sistema cuenta ya con unos 59.000 vehículos registrados, al tiempo que el Gobierno de Chile está buscando regular el sistema a través de un proyecto de ley.

El sistema es realmente una alternativa. Las tarifas son inferiores a las de los taxis, aunque no son necesariamente fijas. Sin embargo, un recorrido en taxi de unos 6.000/7.000 pesos chilenos (en torno a los 10 dólares), largo como para conectar el centro capitalino con una zona próxima al límite de la ciudad, con Uber puede costar la mitad. El viaje desde el aeropuerto al centro (si bien hay un sistema muy barato y accesible de transporte público), puede costar el 20/30 por ciento menos. En centros más pequeños, donde los taxis tienen un costo sensiblemente más elevando que en Santiago, Uber permite reducir el costo en un 30/40 por ciento.

Ante esta alternativa real, desde el ejecutivo se busca darle un marco legal al sistema.

Un estudio realizado por la Universidad de Chile, citado por el diario El Mercurio, señala que los viajes que hoy se realizan en el servicio provenían en un 40,7 por ciento de ex usuarios de taxis; un 32,5 de ciudadanos que antes utilizaban el transporte público, y otro 12,1 por ciento de personas que antes recurrían a su auto particular para desplazarse. Además, las tarifas más accesibles han permitido un 5,4 por ciento de nuevos viajes; es decir, de personas que declaran que sin la aplicación no hubiesen realizado el trayecto.

Según una encuesta realizada por el Ministerio del Medio Ambiente, en caso de restricciones vehiculares, un 20 por ciento de los conductores optan por Uber, Cabify o los taxis. De hecho, Santiago es una metrópolis que sufre frecuentes restricciones en el uso de los autos debido a la mala calidad del aire.

Aunque la Confederación de Taxis lamenta que los ingresos hayan bajado de la mitad, lo cierto es que Uber se presenta como una opción al alcance de más usuarios, con ciertas garantías de calidad que no siempre los taxis aseguran (limpieza del auto, transparencia del costo del trayecto, trato), y con una cobertura en sectores no cubiertos por ese servicio.