Trump no logra completar su equipo de Gobierno

Pudo conseguir menos de un tercio de los cargos que a esta altura habían cubierto sus antecesores Obama y Bush. Nos son muchos los que quieren arriesgar su carrera sirviendo en el Ejecutivo del mandatario.

¿Estaría dispuesto a integrar un equipo de Gobierno? No son muchos los que rechazarían una invitación de este tipo, de no ser que intervengan incompatibilidades ideológicas insalvables.

Pero en el caso de integrar el Gobierno de Donald Trump parece que además puede acarrear problemas incluso de prestigio. Tanto es así, que le está costando al mandatario completar los nombramientos. Integrar el Ejecutivo del más poderoso de los países del planeta no parece ser anuncio de un futuro prometedor. Y el motivo parece residir en la personalidad de Trump, un hombre que parece dispuesto a enojarse con quien fuere, que no persigue un proyecto incluyente de país, le falta el respeto a sus vecinos y no duda en recurrir a Twitter para humillar a sus propios colaboradores.

Si a esta altura del mandato el presidente George W. Bush había confirmado a 130 de estos cargos medios y el presidente Barack Obama a 150, Trump solo pudo completar 43 cargos. Hay departamentos de su administración que están funcionando a media máquina. Todo lo contrario de la pretendida eficiencia que el inquilino de la Casa Blanca quería instalar.

Uno de los problemas lo constituye el requerimiento de una lealtad extrema que, dados los escándalos que rodean al presidente, puede llegar a reñir con la ética. Por otro lado, basta haber tuiteado en contra de alguna idea de campaña para ser descartado. Pero, el tema es que lo que ofrece el presidente es poco atractivo como para embarcarse en la aventura de acompañarlo, y los propios republicanos tienen dificultades para encontrar candidatos.

Hubo bufetes de abogados que se negaron a defender al presidente, altos oficiales que no quisieron integrar el Consejo de Seguridad Nacional y expertos que no se animan a cubrir la vacante de director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

¿Habrá llegado el momento para que el presidente se pregunte las razones de tanta resistencia?

Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.