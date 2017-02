Toples: ¿obscenidad o derecho?

Algunas consideraciones a partir de un hecho controvertido.

La noticia sobre las tres mujeres que fueron denunciadas y amenazadas por la policía al presentarse en una playa de Necochea con el pecho descubierto, es furor en las redes sociales generando fuertes opiniones a favor y en contra. ¿Se trata de un conflicto de derechos; vale la pena darle tanta relevancia; era necesaria la intervención de la policía? Además, ¿cómo posicionarnos ante este tipo de acontecimientos que pasan de ser un hecho puntual a transformarse en un tema de debate y movilización social?

Más allá de la postura que cada uno pueda tomar, podemos mirar este hecho (y tantos otros que puedan presentarse) como manifestaciones culturales de cambios, que justamente por ser un tanto abruptos o desafiantes, generan resistencias y reacciones que pueden resultar un tanto exageradas ¿o no?.

Sabemos que la costumbre del toples es habitual y legal en varios países de Europa desde hace más de 30 años. Allí, la gente no se sorprende ni escandaliza por ver mujeres con el pecho descubierto. No sucede lo mismo en nuestro país, ni en otros países latinoamericanos, en donde, aunque no está explícitamente prohibido, se encuadra o se interpreta dentro de una ley (del año 1973) que prohíbe acciones “obscenas o que ofenden la decencia pública”.

La cuestión es qué entendemos por obsceno o decencia pública. Y acá entramos en el campo de lo cultural, es decir, en el conjunto de significados que socialmente otorgamos a nuestras acciones, a nuestras palabras y también a nuestro cuerpo.

La desnudez, que podría pensarse como el estado “natural” del ser humano –y de hecho es la forma en la que nacemos–, ha adquirido muchos y variados significados en la historia. Pero es en la cultura occidental principalmente, que se ha ido asociando a la atracción sexual y, de forma negativa, a la pornografía –a lo obsceno– y a todo lo que implica el comercio asociado a la sexualidad, ámbito en el cual el cuerpo de la mujer se convierte en mercancía.

Una forma de protesta

Sin embargo, la desnudez ha sido en tantas ocasiones una forma de protesta y sobre todo una manera de salir de la opresión por parte de grupos dominados. Las mujeres, en los últimos siglos han ido expresando sus luchas a través del descubrimiento paulatino del cuerpo. Luego de la primera guerra mundial, por ejemplo, se acortaron las faldas, lo cual fue escandaloso al principio, porque mostrar las piernas de la mujer era algo obsceno. La minifalda de los años 60 generó el mismo impacto y lo mismo la malla colales, que hoy es algo habitual, pero no lo fue hace unos años.

La sociedad reacciona, y más en esta época “virtual”, donde todo se viraliza y se difunde en pocos segundos. Hay hechos frente a los cuales las reacciones son incuestionables, como las marchas en contra del femicidio. Y otros, como el próximo “tetazo” que a simple vista parecen insignificantes, pero que en realidad nos muestran la complejidad de los tiempos de cambio. Vale la pena no juzgar apresuradamente a nadie, tomarse el tiempo para comprender que el toples no es una meta (más allá de que con el tiempo sea algo normal) sino que es una forma de expresión, una búsqueda de libertad, igualdad, justicia, que adquiere sentido en el aquí y ahora, al menos para algunos/as.

Estamos viviendo una época de profundos cambios con respecto a la posición de la mujer en la sociedad. Y esto se hace sentir de diversas maneras, más provocadoras, más violentas, más llamativas. Podemos estar de acuerdo o no, pero es importante insertar estos hechos en este contexto, para entender que “descubrir el cuerpo” significa salir de ese lugar oculto, de ese sitio “no visto”, en el que vivió la mujer durante tanto tiempo. Mostrarse es, de alguna manera, afirmar que “existo” y con los mismos derechos que el hombre.

