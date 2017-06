Theresa May y una victoria que parece una derrota

La primer ministro del Reino Unido perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, aunque obtuvo la mayor cantidad de votos. Pierde una apuesta arriesgada y personalista. La hora de las coaliciones.

Hay victorias que se parecen a derrotas. Es lo que ha ocurrido a la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, que salió ganando a duras penas la cita electoral de este jueves. Los conservadores, liderados por May, conservan la mayoría relativa en el Parlamento, pero perdieron 12 bancas, por lo que no disponen de la mayoría absoluta de 326 votos necesaria para seguir en la apuesta de la premier: negociar a su manera la salida de la Unión Europea, conocida como Brexit.

May hizo una puesta incluso con tono personalista, soslayando posiblemente la poca consistencia de las ideas que han motivado la salida del bloque europeo. Esa decisión se vio circunstancialmente favorecida por la escasa concurrencia de los votantes al referéndum que tomó ese camino y el uso mediático de argumentos que apelaban más a sensaciones que a hechos concretos.

Los diarios, en efecto, destacan la recuperación del partido Laborista, que recuperó 29 bancas, acaso como una reacción de los electores descontentos ante la perspectiva de aislarse de Europa.

Se abre pues una etapa de negociaciones, en la que May deberá elegir entre dimitir, como le aconsejan varios observadores, o trabajar para obtener la colaboración del frente opositor, que incluso estaría dispuesto a dejar sin efecto la decisión de salir de la Unión Europea (el estatuto del bloque lo permite).

Nuestras sociedades son cada vez más complejas. La clave non son las soluciones simplistas (los dos grupos más radicalizados quedaron fuera del Parlamento) sino la construcción de proyectos más inclusivos y abiertos al diálogo.

