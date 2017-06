Tecnología que puede enriquecer al fútbol

La aplicación de la revisión en video de las jugadas más gravitantes de un partido se ha convertido en estrella en la presente Copa Confederaciones. ¿Se usará en Rusia 2018?

Argentina mira de lejos lo que sucede en la Copa Confederaciones en Rusia. Aunque estuvo dos veces muy cerca de clasificar (hubiera conseguido el pasaje de vencer en las finales del Mundial 2014 o la Copa América 2015) esta mini Copa del Mundo previa a la máxima cita del año próximo le es un tanto ajena.

Sin embargo, uno de los protagonistas del certamen, en el que Chile es finalista tras vencer en los penales a Portugal, es el VAR (la sigla en inglés del Arbitraje con Asistencia de Video). La FIFA va dando pasos a la inserción de la tecnología en el fútbol y éste es un avance más a lo que fue la Tecnología de Línea de Gol que se implementó en el mundial de Brasil. Ahora, esta herramienta busca aportar claridad y exactitud no sólo para determinar si un gol fue lícito o no por una eventual posición adelantada, sino también a clarificar la expulsión de un jugador, una falta de posible penal dentro del área, etc.

Claro que su aparición ha generado polémica. En varias oportunidades se ha tardado mucho tiempo para discernir qué era lo que el árbitro debía cobrar o bien se han echado atrás fallos que, incluso con las repeticiones en video, eran muy dudosos. Muchos siguen manifestando que “el error es parte del encanto del fútbol”, aunque el objetivo de esta herramienta sea ayudar a que el fútbol sea cada vez más justo y limpio.

“No es una herramienta para el árbitro, sino para el fútbol, para evitar errores que muchas veces terminan en escándalo”, dijo el árbitro Néstor Pitana en una reciente entrevista al diario La Nación, antes de comenzar su participación en la presente Copa Confederaciones. Claramente la referencia del colegiado argentino tiene que ver un aspecto cultural sobre el cual habrá que trabajar mucho, no sólo en nuestro país, ya que la viveza y picardía del deporte más popular se ha confundido con el engaño y la estafa de la que muchas veces jugadores, árbitros y hasta hinchas son parte.

Otros deportes como el tenis –con el Ojo de Halcón– o el rugby –con el Video Ref– han crecido gracias al aporte tecnológico. O más bien, debido que cada disciplina y la manera de jugar se ha ido complejizando y en donde las tareas de los jueces no sólo son analizadas por los espectadores presentes sino por millones de televidentes en todo el mundo, que gozan de las reiteradas repeticiones de jugadas que ponen en luz los errores arbitrales, estas herramientas han ayudado no sólo a quienes son los encargados de impartir justicia sino al deporte en sí, que ganó en juego limpio y respeto a las reglas.

Sin dudas que el abuso en la utilización de la tecnología, o en jugadas poco trascendentes, podría tornar tedioso y hasta aburrido el desarrollo de un partido. El punto es encontrar el equilibrio, de modo que el deporte pueda seguir creciendo valiéndose de una tecnología que, bien utilizada, ya ha demostrado que es un beneficio.

¿Habría que haber comenzado a probar el VAR en un torneo de menor relevancia? ¿Se debería agilizar el momento de revisión de jugadas? Es muy probable. El sistema está siendo evaluado y seguramente tras este torneo se sacarán las conclusiones pertinentes que podrían terminar en la confirmación de uso en Rusia 2018. No obstante, el mundo está observando su aplicación y es probable que haya que ir acostumbrándose. La FIFA está dispuesta a ir al ritmo de los avances tecnológicos y ojalá el mundo futbolero sepa apreciar que se trata de una herramienta que puede mejorar la calidad del deporte más amado del planeta.

