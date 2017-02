También en Uruguay se estudia tipificar el delito de femicidio

En lo que va del año fueron asesinadas 6 mujeres, y 24 a lo largo de 2016. El Congreso está tramitando una ley integral contra la violencia.

Bajo el estímulo de las organizaciones de la sociedad civil, el Congreso de Uruguay está tramitando una reforma de las normas penales que contemplan una ley integral contra la violencia y la tipificación del femicidio como delito cuando se considere que una mujer fue asesinada por el hecho de serlo, con un endurecimiento de la pena, tal como ya se ha hecho en varios países de la región. Las penas de cárcel irían de los 15 a los 30 años.

La ONU ha señalado a Uruguay como uno de los países con peores cifras per cápita en términos de violencia doméstica de toda América Latina. El año pasado 24 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o ex pareja, sobre una población que no llega a los 3,5 millones de habitantes, y 6 en lo que va de este año. La última, a mediados de febrero: Manuela Stábile, de apenas 21 años, fue asesinada por su pareja y su cuñado. A fines de enero, también Valeria Sosa fue víctima de su ex esposo, un policía, pese a haberlo denunciado cuatro veces.

El Código Penal uruguayo ya contempla alguna especificidad de este tipo de delitos, con penas de hasta 30 años de cárcel, aunque ello conviva con normas obsoletas como la del crimen pasional que figura entre las circunstancias atenuantes. Por ello, las organizaciones feministas y la sociedad civil presionan para que reciba reconocimiento social esta problemática. En estas semanas hubo varias manifestaciones de protesta.

Desde el oficialismo se promueve aprobar por fuera de proyecto de ley integral contra la violencia, la tipificación del femicidio como delito muy especialmente agravado como artículo único, si sigue demorando el trámite de la ley integral contra la violencia.

Sin duda, en el país se ha instalado un debate en torno a la violencia contra las mujeres en sus múltiples expresiones.

