Sigue tensa la situación en Venezuela

Los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron nuevamente detenidos. El Gobierno pretende disolver el actual Legislativo.

Con la nueva detención de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma en Venezuela se agrega un nuevo factor de tensión. “Si está viendo este video, es porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Soy un preso de conciencia”, declara López en una grabación preparada el pasado 17 de julio en previsión de lo que efectivamente ocurrió. El pasado 8 de julio el régimen del presidente Nicolás Maduro había concedido la prisión domiciliaria a los dos detenidos. López ha sido condenado como responsable de fomentar los desórdenes que en 2013 provocaron una treintena de muertos y Ledezma por conspirar contra el Gobierno en un plan que pretendía derrocar a Maduro. En ambos casos, se han manifestado dudas acerca de haberse podido probar los delitos por los que fueron condenados.

En el video López asume continuar en su lucha política e invita a sus partidarios a hacer lo mismo. En estas semanas se avizoraba un acercamiento entre el líder opositor detenido nuevamente y Henrique Capriles, ex candidato presidencial, que podría traducirse en una fuerte agregación de las facciones opositoras actualmente divididas, algunas de las cuales con facetas violentas e ideológicamente radicalizadas.

No han sido presentadas pruebas que justifiquen el retiro del beneficio de la prisión domiciliaria, el Tribunal Supremo de Justicia alega que tiene en su poder información de inteligencia que indicaba que los presos tratarían de fugarse. La medida concedida hace casi un mes, era el fruto de las intensas negociaciones llevadas a cabo por el ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ex presidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

En medio de una crisis económica y social que no reduce su intensidad, el enfrentamiento político tiene un nuevo escenario desde la elección, el domingo pasado de una Asamblea Nacional Constituyente, elegida por una concurrencia de electores apenas superior al 41% y que, según el presidente Maduro, tiene como primera tarea destituir al actual Legislativo, controlado por la oposición, y pasar a redactar una nueva Carta Magna. Los legisladores de la Asamblea Nacional protestan por esta decisión que definitivamente neutraliza el único poder del Estado en manos de la oposición. Maduro ha prometido incluso que se levantarán los fueros de los legisladores sobre los cuales pretende “arreglar cuentas”.

Se había especulado, con el beneficio concedido a López y a Ledezma, que eso podría ser un signo para avanzar hacia un mayor diálogo político ante la situación que vive el país y ante el creciente aislamiento internacional de Venezuela. Pero las últimas decisiones de Maduro no hacen prever que el país, literalmente dividido en mitades pueda encontrar la manera de salir de este enfrentamiento político e institucional.