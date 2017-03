La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, afirmó que “acá no hay nada por fuera de la discusión salarial”, en relación al conflicto entre los docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, distrito en el que se cumplirán 13 días sin clases desde el inicio del ciclo lectivo.

“Es decisión del gobierno destrabar este conflicto” con los docentes, dijo Petrocini, además de analizar que “desde el 6 de febrero hubo reuniones formales e informales. Los ministros aluden que nuestro planteo es 35% de aumento o paro y no es tan así”.

La dirigente gremial aseguró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “siempre formuló las mismas propuestas, con diferencia de un punto”, cuestionó el hecho de que no haya un “reconocimiento por la pérdida de salario de 2016” y añadió que “sólo ofrecen una cifra compensatoria de 500 pesos por única vez no remunerativa”.

“Buscan cambiar el eje de la discusión. Acá no hay fantasmas, que no busquen afuera lo que hay que resolver adentro”, expresó Petrocini y agregó que “si hay política, la instaló el propio Gobierno: acá no hay nada por fuera de la discusión salarial”.

Este jueves se cumple la segunda jornada de paro que realizan gran parte de los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires, tras el fracaso de la reunión de la mesa técnica salarial. Los sindicatos participarán de la marcha convocada por las dos CTA hoy a las 17 en Plaza de Mayo.

Fuente: Noticias in Agenda

