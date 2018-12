Schwarzenegger convoca a la sociedad civil a luchar contra el cambio climático

El actor señaló desde la Cumbre del Clima que 7 millones de personas al año mueren por la contaminación provocada por los combustibles fósiles.

El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger está siendo un activo defensor de las iniciativas para contrarrestar el cambio climático, incluso en contra de la postura del presidente de su país, Donald Trump, notorio negacionista de los efectos del clima. El actor dijo este miércoles en la Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia) que “los combustibles fósiles matan a la gente”, y que “siete millones de personas” mueren al año por la contaminación atmosférica.

“Todos debemos despertar, tomar conciencia y dejar de envenenar al mundo, deshacernos de los combustibles fósiles porque matan a la gente”, afirmó el actor de origen austriaco, que desde ayer está presente en la Cumbre del Clima (COP24) y que ha invitado, a nivel mundial, a los líderes de la sociedad civil a sumarse a las iniciativas para concientizar sobre los cambios en el clima.

El ex gobernador de California admitió que los argumentos que apuntan al impacto negativo del cambio climático, como el aumento del nivel del mar o el retroceso de los glaciares, pueden no convencer a todos, pero todo cambia cuando se le muestra a la gente que esos efectos pueden afectar a su vida cotidiana.

“Cuando hablamos de glaciares o del aumento del nivel del mar, la gente suele decir que no se verán afectados por eso o que no sienten estos cambios, solo una minoría siente esos cambios de manera directa”, reconoció el actor, quien pidió cambiar “la forma de comunicar”, para trasladar a la opinión pública “un mensaje más directo”. “Mostrar cómo el cambio climático y el uso de combustibles fósiles afectan directamente a nuestra salud supone una buena manera de convencer a las personas, así que, cuanto más hablemos de eso, mejor”, dijo. Schwarzenegger señaló que muchas personas niegan el cambio climático, pero “uno no puede negar los datos que hablan de que millones de personas mueren anualmente a causa de la contaminación del aire”.

Nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado, lo que provoca siete millones de muertes anuales por causas directamente relacionadas con la polución, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.