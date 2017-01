Santos exige la liberación de todos los secuestrados

Para comenzar un proceso de paz con el ELN, el presidente pone la condición de que no haya rehenes en poder de la guerrilla.

No se negocia la paz con rehenes. Es la razón por la que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país después de las FARC, liberar a todos los secuestrados que están en su poder.

Se trata de una condición que el Gobierno colombiano requiere para comenzar a negociar un proceso de paz a partir del próximo 10 enero, en Quito.

“Exigimos al ELN la liberación de todas las personas en su poder”, escribió el mandatario de los colombianos en su cuenta de Twitter en lo que es el llamado más reciente de Santos al ELN. Hasta el momento ha habido conversaciones informales que no pudieron todavía cuajarse en una negociación oficial, como estaba previsto, a partir de finales de octubre pasado.

Colombia no quiere hablar de secuestro nunca más. Exigimos al Eln la liberación de todas las personas en su poder. https://t.co/EfiY5N2B8g pic.twitter.com/Z0nSLSQM0k — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 3 de enero de 2017

La razón por la que las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN no avanzan se debe a la negativa de los rebeldes de liberar al ex-congresista Odín Sánchez, secuestrado hace ocho meses, y de quien entregaron una prueba de vida el 31 de diciembre pasado.

En su mensaje al ELN, el presidente Santos puntualizó que “Colombia no quiere hablar de secuestro nunca más”. También el jefe negociador del Gobierno colombiano con el ELN, Juan Camilo Restrepo, reiteró el sábado pasado que esa guerrilla debe liberar al ex-parlamentario para iniciar formalmente los diálogos de paz. El ELN sostiene que hubo un acuerdo para que el Gobierno a su vez liberara a dos guerrilleros presos. Sin embargo, mientras que los rehenes no han cometido delito alguno, los guerrilleros presos han, por lo menos, cometido el delito de levantarse en armas contra el Estado, de ahí que para Santos no pueden ponerse la liberación de presos y de rehenes en el mismo plano.

Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.