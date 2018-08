Sándwiches de pollo

Muy a menudo preparar sándwiches es una buena solución para una fiesta de cumpleaños o para una comida informal, tanto familiar como con amigos.

No suscitan mucha confianza las hamburguesas que se suelen adquirir para estos casos, a menudo con alto contenido en grasas y de dudosa proveniencia en cuanto a su carne.

Busquemos, entonces, una solución más sana y a la vez agradable. Ante todo, compremos una pechuga de pollo como para hervirla. El caldo le dará sabor, así que es clave utilizar algunos ingredientes que añadirán al agua junto con la sal: aplasten un par de dientes de ajo acompañados por algunas hierbas frescas como romero, orégano y tomillo. Usen ramitas del largo de su dedo medio para hacerse una de la cantidad. Añadan una zanahoria mediana cortada en trozos y un poco de morrón del color que prefieran. Dejen cocinar el pollo una media hora antes de agregar algunas cucharadas de vinagre vino y sigan en la cocción otros 20/30 minutos más. Cuando notarán que la carne de pollo se deshace fácilmente estará listo. Retiren el pollo para que se enfríe un poco.

Notarán que queda un caldo muy sabroso, lo podrán usar o como tal o para preparar un arroz o un guiso…

Desmenucen el pollo separándolo de los huesos y luego vayamos preparando los sándwiches. Servirán algunas hojas de lechuga, una rodaja de tomate, palta en trozos o cremita, y una generosa cantidad de pollo desmenuzado.

Y aquí me detendría, porque esos sándwiches a menudo rebosantes de ingredientes, no permiten disfrutar de ningún sabor en especial, solo conforman la vista. Por una cuestión de equilibro calórico, evitaría agregar quesos, sí podrán moderadamente añadir mayonesa, mostaza o ketchup. Si disponen de mayonesa preparada caseramente sería mejor y más sano. La presencia de palta, tomate y lechuga impide que el sándwich sea demasiado seco. Cuidado con la palta que suele ser eyectada a cada mordisco. No por nada en Chile a una persona que habla demasiado se le dice: “Sandwichito de palta”.

Preparen la mesa con todos los ingredientes separados para que cada uno se vaya sirviendo según su gusto.

¿Qué pan utilizar? Lo bueno de un sándwich es precisamente el pan. Debería suficientemente ancho para contener los ingredientes. Personalmente sugiero los panes caseros, preparados en horno a leña y con una buena costra.

Los niños acompañarán con jugo de fruta esta comida. Para los adultos es válido recurrir a una buena cerveza o un vino blanco, frío y seco.