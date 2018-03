Rezan por la vida del niño por nacer

Una nueva Marcha de Oración por la vida del niño por nacer se realizará esta tarde, desde las 18hs, frente al Congreso de la Nación, ante la apertura del debate legislativo por la despenalización del aborto.

Marcha de los Escarpines, a cargo de la organización, destacó que se concentrarán a las 18 en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, lugar acostumbrado de la Marcha de Oración por la Vida.

La organización sostuvo en la convocatoria que durante la manifestación se pedirá a Dios “la protección de la vida de quienes no pueden defenderse, porque aún no terminaron su crecimiento en el vientre materno. Esas minúsculas ‘personas’ protegidas en la Constitución argentina, por ser indefensos y vulnerables”.

Tras expresar su angustia por “el avance contra los derechos primeros del ser humano”, subrayó: “Todos sabemos que el primer derecho humano es el derecho a la vida, por eso nuestra Constitución protege la persona humana desde la concepción, defensa del más débil rubricada en todos los tratados internacionales”.

Los integrantes de Marcha de los Escarpines precisaron que durante la marcha repartirán folletos sobre “la secuencia de la vida en el vientre materno, como acostumbra a hacerlo desde sus inicios en 2006” y “luego se rezará el Rosario por la Vida de los niños por nacer”.

“Hoy esta vida es atacada por un lobby -advirtieron- que nos pretende retrotraer a épocas pasadas, donde personas que se creyeron con autoridad pretenden adueñarse de la vida de los más débiles y vulnerables, en este caso los niños por nacer. Están sembrando sombras y dolor de muerte, sobre nuestra Nación, en lugar de buscar alternativas de ayuda y contención a las mujeres violentadas, para ayudarles a proteger la vida, y vivir dignamente”.

“¿Si podemos condenar sin juicio previo a inocentes indefensos, negándoles el primer derecho humano, el derecho a la vida, en que se convertirá nuestra Patria?”, se preguntaron, y sostuvieron que “la vida no tiene dueño terrenal, por eso piden no tomar, lo que no nos pertenece”.

Durante la manifestación, que llevará por lema “Sí a la vida siempre”, se pedirá a los legisladores que “recapaciten sobre el valor de la vida humana y el derecho de los niños a nacer” y aceleren las cláusulas que “traban” los proyectos de leyes de adopción.

Marcha de los Escarpines recordó que “un país que no protege y cuida a los más débiles está ante la peor crisis de su existencia, ‘una crisis humanitaria, que nos arrastrará a la descomposición de la moral social’, similar a la de la II Guerra Mundial, que tanto horror desató en el mundo, cuando se conocieron las atrocidades que se perpetraban con la vida humana en los campos de concentración”.

Fuente: AICA