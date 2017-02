Recomiendan a turistas consultar al médico si viajan a zonas con circulación de fiebre amarilla

Las indicaciones refieren especialmente a quienes viajan a algunos lugares de Brasil.

El ministerio de Salud aconseja a quienes viajen a zonas con brotes de fiebre amarilla tomar medidas de prevención dado el aumento de casos reportados en Sudamérica, especialmente en el Estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil. No obstante, aclararon que esa inmunización no está indicada para quienes concurran a zonas costeras del país carioca porque allí no se han notificado casos.

La dirección Provincial de Epidemiología dio a conocer la ubicación de los centros donde se aplica esta vacuna. Por lo tanto, “ante un posible viaje a zonas donde sí se registraron casos, es recomendable consultar a un médico 4 semanas antes de la partida para que éste evalúe la necesidad o no de vacunarse”, explicó el director provincial de Epidemiología e Información Sistematizada, Iván Insúa.

Al respecto, la coordinadora del CEMEVI (Centro de Medicina del Viajero), dependiente del ministerio de Salud, Laura Yantorno, agregó que la vacuna está contraindicada en personas con inmunodepresión, alergia al huevo o a algún componente de la vacuna, enfermedades del timo y edad menor a 9 meses.

“Por eso hacemos hincapié en la consulta previa, porque todo depende del riesgo según el país y el área dentro de cada país. Existen además precauciones o contraindicaciones relativas como el periodo de embarazo, lactancia y tener más de 60 años”, detalló Yantorno.

Fuente: Noticias in Agenda