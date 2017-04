Primer paro general para la gestión de Mauricio Macri

Hay un fuerte acatamiento en todo el país, potenciado por la completa adhesión del transporte.

Argentina vive este jueves la primera huelga general durante el mandato de Mauricio Macri, convocada por la mayor central obrera del país, la CGT (Confederación General del Trabajo), para protestar contra las políticas económicas del Gobierno.

El paro comienza a notarse en todo el país y afecta a sectores clave de la actividad, como el transporte, la industria la sanidad, la educación y la banca.

Los sindicatos critican que, en estos 15 meses en el poder, las medidas económicas de Mauricio Macri dejaron de lado a los trabajadores y no han supuesto –por el momento–mejoras significativas para los bolsillos del ciudadano, pese a que el Gobierno insiste en que los principales indicadores, como el empleo o la inflación, están mejorando.

“Estamos cuestionando el trazado económico que lleva adelante el Gobierno. Nuestra responsabilidad es exponer el malestar social sobre la mesa”, afirmó ayer Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que lidera la CGT, en declaraciones a Radio Mitre

Schmid pronosticó una alta adhesión a la huelga y recordó que la convocatoria es a no acudir a los puestos de trabajo pese a que algunas organizaciones han llamado a hacer piquetes y movilizaciones. Acá no hay impedimento para que nadie vaya a trabajar. Es una protesta contra un malestar social, reiteró.

Desde el Gobierno critican duramente la medida, ya que consideran que la situación actual no precisa de una huelga general. “Este paro responde a la gimnasia preelectoral de cara a las elecciones”, opinó hoy el ministro de Hacienda , Nicolás Dujovne , en referencia a los comicios legislativos que se celebrarán en octubre de este año, con primarias en agosto.

Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , “el paro es ilegítimo y sin sentido”, según afirmó a radio Delta , en una entrevista en la que cargó también contra las convocatorias a cortes y piquetes, que buscan amedrentar al que quiere ir a trabajar con libertad .

Esta convocatoria lleva a un máximo de tensión la relación entre el Gobierno de Macri y la poderosa CGT, que se había mantenido en un tono moderado y de diálogo durante la mayor parte de 2016.

La huelga coincide además con la celebración por primera vez en Buenos Aires del Foro Económico Mundial para América Latina –WEF, por sus siglas en inglés–. Este encuentro tratará, hasta el viernes, los principales retos de la región, con la presencia de líderes mundiales y regionales de las finanzas, gobiernos y sociedad civil.

El paro del transporte resultó clave

El titular del gremio de la UTA, Roberto Fernández, aseguró que el transporte público adhirió en un ciento por ciento al paro de la CGT, al tiempo que condenó la presencia de piquetes, a los que calificó como “una presión”, y recordó que la intención de la central sindical es que quien quiera ir a su trabajo lo haga “a voluntad”.

“La CGT anunció que no comparte ninguno de los piquetes”, explicó Fernández.

Asimismo, pidió al presidente Mauricio Macri que convoque a “empresarios, sindicatos y a la Iglesia” y explicó: “el país se está dividiendo, mañana el Presidente tiene que sentarse en una mesa con nosotros y otros sectores sociales”.

Además, el sindicalista llamó a poner en marcha “un proyecto nacional, que incluya políticas de Estado vinculadas al trabajo, la producción, la salud y la seguridad”. “Así, esto no es bueno para nadie. (El paro) no es ninguna alegría, créame que lo que estamos buscando es trabajo y tener un salario digno”, finalizó.

Importante despliegue de Gendarmería

La presencia de numerosos piquetes en diferentes puntos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires motivó un importante despliegue de la fuerza pública que tuvo su primer accionar fuerte en la Panamericana, donde hubo tensión debido a que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) concretaba un bloqueo total.

Fuente: Noticias in Agenda

