¿Por qué el gobierno y los sindicatos no pueden arribar a un acuerdo?

Dialogamos con el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, quien defendió la propuesta realizada por el ejecutivo provincial y con los principales representantes de los gremios docentes, quienes aseguraron que “el gobierno no tiene interés de resolver el conflicto”.

Tras el fracaso en las negociaciones salariales y la imposibilidad manifiesta que ha mostrado el gobierno para arribar a un acuerdo -en materia de incremento salarial- con los gremios docentes, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, invitó a los representantes gremiales a continuar dialogando “con los chicos en las aulas” y consideró que “es hora de que salgamos de esta lógica de que el inicio de clases debe estar atado a los resultados de la negociación paritaria”.

El titular de la cartera de economía del gobierno de María Eugenia Vidal se mostró muy “preocupado” por el rechazo de los gremios docentes a la propuesta formulada en la reunión llevada a cabo ayer en la ciudad de La Plata y aseguró que “no es más que un aprovechamiento, una costumbre, de los sindicatos para ejercer presión antes del inicio de las clases”.

Asimismo, Lacunza repudió la decisión de los gremialistas de anunciar posibles medidas de fuerza en el día de mañana, luego de que se realicen las asambleas respectivas, y afirmó que “la incertidumbre” “somete a la mitad de las familias de la Provincia de Buenos Aires a situaciones de stress”.

Tras ser consultado por el porcentaje de incremento salarial propuesto por el gobierno de Vidal (15% en 3 cuotas) y el exigido por los sindicatos (20% más cláusula gatillo), el Ministro respondió: “como no tenemos dinero, en el presentismo hay recursos para otorgar un aumento superior que mejoraría –significativamente- el ingreso de los docentes”. Acto seguido agregó: (los sindicalistas) “no aceptan el plus por presentismo por cuestiones ideológicas”.

Finalmente, Lacunza pidió a los dirigentes gremiales y a la sociedad civil “madurar” para “lograr acuerdos” pero “con los alumnos en las aulas”.

La respuesta de los gremios docentes

Luego de las declaraciones formuladas por el Ministro de Economía, Hernán Lacunza, dialogamos con los titulares de los gremios docentes Feb, Suteba y Udocba, Mirta Petrocini, Roberto Baradel y Miguel Díaz, respectivamente, para preguntarles qué opiniones les merecían las declaraciones del funcionario provincial.

En primer término, Miguel Díaz sostuvo que existe “falta de interés” por parte del gobierno de María Eugenia Vidal para solucionar el conflicto y una clara muestra de ello sería que “en las tres reuniones paritarias ofrecieron lo mismo”.

El Secretario General de Udocba anticipó que su gremio llevará a cabo medidas de fuerza si el ejecutivo provincial no realiza “una oferta superadora” que impida que los trabajadores que recién se incorporan al sistema educativo se encuentren por debajo de la línea de pobreza.

Por su parte, Roberto Baradel diferenció la cláusula gatillo que exigen los gremios con la cláusula de revisión propuesta por el gobierno argumentando que la gestión de Vidal se comprometió en el 2016 a volver a comparar los salarios con la inflación vigente en el segundo semestre de aquel año y finalmente no cumplió, “afectando el poder adquisitivo de los docentes frente al constante aumento de precios”, según afirmó.

Además, el titular de Suteba aseguró que el gobierno quiere poner en la agenda el tema del ausentismo docente “para no discutir salarios” y advirtió que el plus de 6 mil pesos “no es real” ya que “si un trabajador/a se enferma o debe cuidar a un hijo/a automáticamente pierde el bono”.

En tanto, Mirta Petrocini sostuvo que no le parece bien que el gobierno discuta el salario docente en los medios de comunicación “en vez de convocar a más reuniones” a los representantes sindicales para intentar arribar a un acuerdo. En ese sentido, la líder del gremio Feb señaló que desde el mes de noviembre están esperando a ser convocados por el gobierno y finalmente la primera reunión se realizó a menos de 20 días del comienzo de las clases.

Finalmente, Petrocini agregó: “Hay una gran preocupación en toda la familia educativa, no sólo por la falta de una propuesta salarial digna, sino también por el cierre de cursos y de escuelas, que hace peligrar el futuro de docentes y alumnos”.

A la espera de una nueva convocatoria por parte del ejecutivo bonaerense, los gremios realizarán mañana (viernes) asambleas para determinar de qué manera continuarán con sus reclamos. Es decir; si ejecutarán (o no) paros la semana entrante que impidan el inicio del ciclo lectivo.