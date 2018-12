Piñera destituye al jefe de Carabineros por el asesinato del mapuche Catrillanca

El presidente de Chile tomó la medida cuando el general Hermes Soto se resistió a presentar su renuncia ante nuevas evidencias del delito.

El caso del activista mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por un disparo a la nuca durante un operativo de un grupo de carabineros, en el sur de Chile, se ha llevado puesto al general que dirigía el arma. Ayer el presidente Sebastián Piñera ha dispuesto el pase a retiro del general Hermes Soto, que sin embargo no ha querido renunciar obligando al mandatario a recurrir a un decreto que tiene, como requisito, ser puesto en conocimiento del Congreso antes de tener efectos.

El hecho que ha disparado la destitución del alto oficial ha sido la aparición de videos que demuestran la sucesión de mentiras presentadas por el arma sobre este delito: no hubo enfrentamiento previo, Catrillanca no realizó actividad hostil y era ajeno al robo de vehículos que motivó el operativo de carabineros, los hechos fueron descritos con precisión por un niño de quince años que estaba junto al mapuche asesinado en ese momento, hubo videos – incluso cinco – del episodio cuando los uniformados habían primero negado su existencia y luego sostuvieron que se habían destruido las filmaciones, los disparos fueron más de los que se admitieron y no fue un rebote casual el que produjo la muerte del mapuche, sino un disparo directo desde atrás.

Junto con Soto, fueron pasados a retiro otros diez generales de carabineros involucrados con el caso, por disposición del propio máximo responsable del arma antes de conocer la intención de que él mismo pasara a retiro. Soto había asumido en marzo la conducción de carabineros.

Desde la oposición se pide también la renuncia del ministro del Interior, ante la secuela de mentiras que demuestran en el arma cierta prescindencia o cierta pretensión de impunidad incluso ante hechos delictivos. Por el momento Piñera descarta tal renuncia. Sin embargo, el episodio se une a otros que han evidenciado problemas internos de esta fuerza policial. Desde el año pasado se investiga un desfalco colosal en el orden de los 30-40 millones de dólares, de fondos del arma depositados en cuentas de altos oficiales y otros episodios que han sumido en una profunda crisis a los carabineros. Unos 40 generales han sido pasados a retiro en el último año debido a irregularidades constatadas por las investigaciones.