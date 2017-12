Perú: el presidente Kuczynski podría ser destituido este jueves

Se necesitan 86 votos sobre el total de 130 congresistas. Tendrá a su disposición una hora para explicar que no ha recibido dinero de Odebrecht.

La presidencia del mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, podría concluir este jueves, cuando se presentará ante el Congreso para responder por los contratos que realizó su empresa con Odebrecht. Para destituirlo se necesitan 86 votos sobre el total de 130 congresistas. Pero hasta el momento, los votos para finalizar su mandato oscilaban entre 93 y 96. En caso de prosperar la iniciativa de destituirlo, asumiría el primer vicepresidente.

Kuczynski es acusado de haber recibido 4,8 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro.

Los congresistas y sobre todo los fujimoristas de la bancada de Fuerza Popular afirmaron que se respetará el debido proceso, y que por ello se le dará la oportunidad al presidente de defenderse. Sin embargo, Fuerza Popular, grupo que lidera Keiko Fujimori, ya decidió votar en contra del presidente Kuczynski, y se estima que no esperará, y menos escuchará, los alegatos que esgrimirá. Una postura que riñe con el debido proceso y con la democracia. Fuerza Popular estará posiblemente aprovechando la oportunidad para vengarse de que el presidente no concedió el beneficio de los arrestos domiciliarios al ex presidente Alberto Fujimori, el padre de la líder de este partido, Keiko, que purga una condena a 25 años por corrupción y violación a los derechos humanos.

“El jueves, luego de escuchar a Kuczynski, votaremos por la vacancia. Los hechos son tan graves que todas las bancadas votaron en ese sentido, acá no hay mucho que hacer”, afirmó Héctor Becerril.

Desde otro partido, el Apra, se señala que lo más prudente es escuchar al presidente, mientras que el vocero de otra agrupación, APP, dijo esperar que el mandatario pueda aclarar las dudas que pesan sobre sus negocios con Odebrecht. Asimismo, afirman los representantes del izquierdista Frente Amplio, para los cuales sería preferible no llegar a la vacancia.

Esta decisión trascendental del Congreso ocurrirá mientras que ha bajado al 18% su aprobación, al tiempo que la desaprobación llega a 64%, según la última encuesta de GfK. Hace tiempo el Parlamento no tiene buena reputación, lo que explica su bajo respaldo, y como era de esperarse en esta crisis también saldrá afectado. También es baja la aprobación del presidente sea tan baja (22%) cuando todavía está en los comienzos de su mandato. Kuczynski ha llegado a la presidencia luego de elecciones reñidas, en la que más bien se impidió un regreso al poder del fujimorismo.