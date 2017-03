Perú declara imprescriptible la corrupción

La prescripción de este tipo de delito dejará de ser una vía de escape para los corruptos. El Congreso votó por unanimidad la medida que reforma el artículo 41 de la constitución.

El Congreso dio el primer voto para modificar la constitución nacional en el artículo 41, para así establecer que los casos graves o recurrentes de corrupción no prescribirán. La votación fue unánime: 111 los votos a favor, ninguno en contra. Tampoco hubo abstenciones.

La norma modificada establecía que los plazos para la prescripción se duplicaban en caso de delitos contra el patrimonio del Estado. Por tratarse de una reforma constitucional, hará falta una segunda votación que deberá confirmar la primera y será en la próxima legislatura, que comienza el 27 de julio.

La medida ha recibido el apoyo de oficialismo y oposición en el Congreso, que es unicameral y lo integran 130 legisladores.

La nueva disposición alcanzará a los funcionarios públicos y también a privados. Por el principio de la no retroactividad de las normas penales, no podrá aplicarse a los implicados de los casos más recientes. Como el de la constructora brasileña Odebrecht, que habría repartido unos 30 millones de dólares a funcionarios públicos entre 2005 y 2014. Por este delito, está siendo buscado por la justicia el ex presidente Alejandro Toledo, al tiempo que las investigaciones salpican a los ex mandatarios Alán García y Hollanta Humala, cuyas campañas electorales habrían sido apoyadas ilegalmente por la empresa.

Técnicamente hará falta una ley para establecer con precisión qué clase de delitos serán considerados graves o recurrentes. Y por ello también deberá modificarse el código penal.

