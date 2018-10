Papas, chorizos y hongos

Es una receta sabrosa y bastante rápida.

Corten medio kilo de papas aptas para freír a la sartén, como las rojas, pues no deben ser harinosas, en cubitos, más o menos como en la foto. Una vez peladas (las dejan en una fuente con agua para que no se oxiden). Mientras en una sartén bastante amplia, colocarán aceite de girasol y cuando comience a estar caliente, un diente de ajo aplastado. No dejen que se queme y agreguen las papas escurridas y bien secaditas. Deberán usar un fuego vivo para que las papas se doren de todos los lados. Agreguen romero a gusto. No agreguen en este momento la sal, sino ya cuando el plato esté listo, para que las papas se mantengan doraditas y no guisadas.

Cuando promedie su cocción, añadirán un chorizo por persona ya trozado groseramente (puede ser longaniza también). Pueden utilizar, si los chorizos son muy grasosos, los que habrán asado, y guardado, en una oportunidad anterior. Dejen que todo tome sabor y luego añadan una bandeja de champiñones (unos 300 gramos) cortados en mitades (obviamente, los habrán lavado y limpiado de su tierra previamente). El fuego vivo ayudará a que rápidamente evapore el agua de los hongos. De hecho, desde que los añaden, serán suficientes unos 4 minutos para estén listos. Así que calculen bien los tiempos entre la cocción de las papas, los chorizos y los hongos.

Como toque final, una vez añadida la sal, completen con un puñado de perejil fresco. Es un plato que se presta para ser acompañado por un buen cabernet sauvignon.