Nueva reunión paritaria entre los gremios y el gobierno bonaerense

Esta tarde la sede del Ministerio de Economía será testigo de una nueva reunión entre los representantes de los gremios docentes y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal en el marco de la paritaria 2018.

Hasta el momento, las partes no han podido arribar a un acuerdo producto de las grandes diferencias en cuanto a las pretensiones y objetivos que ambos persiguen.

Desde el gobierno insisten en que la inflación anual no superará el 15 por ciento y, por tal motivo, se niegan a incorporar un ajuste automático en los salarios de los trabajadores del sector educativo (cláusula gatillo), como así también ratificaron que el incremento salarial no puede superar las metas inflacionarias fijadas por el gobierno nacional. Además, exhortan a los gremios a poner sobre la mesa de negociación la problemática del ausentismo docente y plantean adicionar a los sueldos un plus por presentismo, el cual varía entre 6 mil a 4 mil pesos, según la cantidad y motivo de inasistencias.

Por su parte, los gremios rechazaron de plano el aumento del 15 por ciento por considerar que la inflación para el corriente año no se ubicará por debajo del 20 por ciento y exigen a la administración que comanda la gobernadora María Eugenia Vidal que apruebe, al igual que lo hizo en el 2017, la cláusula gatillo como resguardo de que los maestros no perderán poder adquisitivo frente a la inflación.

Con respecto al ausentismo, los representantes gremiales han manifestado públicamente su voluntad de avanzar en el diálogo sobre este tema pero insisten en que el ejecutivo provincial exponga cifras y estadísticas reales.

La falta de acuerdo paritario impidió que el pasado 5 de marzo las clases iniciaran con total normalidad, ya que se ejecutaron dos paros que impidieron que muchos alumnos no pudieran asistir a clases en diferentes escuelas radicadas en el territorio bonaerense.

Lo cierto es que esta tarde (14 horas) los representantes sindicales y los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrán una nueva oportunidad para –mediante el diálogo– intentar avanzar en un acuerdo que permita destrabar el conflicto. Por supuesto que para que esto sea posible las partes tendrán la responsabilidad de disminuir las diferencias existentes, ya que si esto no ocurre el conflicto no sólo se extenderá sino que también volverán las medidas de fuerza a las escuelas públicas bonaerenses.

Un fallo a favor de los gremios docentes

La “batalla” entre los gremios docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo se limita a la paritaria 2018, sino que además se desarrolla en el plano judicial. Esta semana, la justicia falló a favor de los sindicatos y ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que retire – “de forma inmediata”– de su sitio web el instructivo para que los trabajadores puedan desafiliarse a las entidades gremiales.

Según el fallo judicial, la decisión se enmarca en que esta conducta (del gobierno de la provincia de Buenos Aires) resulta “contradictoria con los derechos inherentes a la libertad sindical” y, por tal razón, ordenó su “cese inmediato”.

Al respecto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb), Mirta Petrocini, sostuvo: “habíamos denunciado la clara intención antisindical del Gobierno provincial para fomentar desafiliaciones masivas y hoy la Justicia nos dio la razón una vez más”.