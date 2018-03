No hay equipo

Argentina vivió un papelón en Madrid y cayó ante España 6 a 1. Sin Lionel Messi, la Selección no tiene nivel, puede sufrir humillaciones como las de ayer y ahora navega en un mar de dudas hacia el Mundial.

Un mazazo de este calibre puede tener consecuencias dispares: ser el punto de inflexión para repensar y realizar cambios profundos, o bien llenarse de dudas y miedos que alimentan la desconfianza en las propias posibilidades. Claro que esas consecuencias dependen del tiempo que haya por delante… y Argentina está a apenas 79 días del Mundial de Rusia. Es decir, no hay tiempo para replanteos de fondo.

Insistir con lo que no se hizo tiempo atrás ya no tiene sentido. ¿De qué sirve pensar en Gerardo Martino, quien fue el DT de las últimas dos Copas Américas a las que Argentina llegó a la final, perdiendo ante Chile? ¿Dónde están ahora los que le cayeron con dureza a ese “fracaso” y que pensaban que cambiando por cambiar todo se iba a solucionar?

Los cachetazos que recibe la Selección, ante potencias como España ayer, o con Alemania en Sudáfrica (4 a 0 en cuartos de final), ponen evidencia que el trabajo a largo plazo es el único camino al éxito. Pero esa manera de trabajar se tiró al tacho hace mucho tiempo en Argentina… y los resultados están a la vista.

El equipo de Jorge Sampaoli ha empezado a navegar en un mar de dudas y el propio entrenador tendrá que encontrar la manera de no naufragar hacia Rusia, sobre todo cuando no está el capitán, Lionel Messi. Con su ausencia Argentina es un grupo de jugadores que está en un tercer escalón del nivel internacional. Y así será muy difícil soñar con llegar lejos. Con él, el panorama cambia, aunque el “10” solo no podrá convertir los sueños en realidad.

“Ellos tienen todo lo que nosotros deseamos” había dicho Sampaoli antes del encuentro con España. El trámite del partido, y el resultado, le dieron más que la razón: ellos tienen un equipo, con todas las letras.