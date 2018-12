“No es no”

La denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín sobre Juan Darthés volvió a poner en luz la problemática del abuso sexual en el ámbito del espectáculo.

Varios meses atrás llegaban desde Hollywood denuncias de todo tipo sobre presuntos abusos sexuales de reconocidos actores y productores de cine y televisión. ¿Las víctimas? Siempre mujeres. Muchas de ellas con un recorrido en el ámbito del espectáculo pero que se animaban a hablar después de mucho tiempo, logrando vencer el pudor y la vergüenza que esos hechos aberrantes les habían provocado años atrás, en algunos casos en los comienzos de sus carreras profesionales.

Hoy la historia sacude no sólo ambiente del espectáculo en la Argentina sino a toda la sociedad. La joven Thelma Fardín, junto al colectivo de Actrices Argentinas, se animó a denunciar públicamente a Juan Darthés, su ex compañero de elenco en la tira Patito Feo. El hecho habría ocurrido, según la actriz, en la gira internacional por Nicaragua en el año 2009, cuando ella tenía apenas 16 años. Y luego de haber hecho la denuncia en la justicia de aquel país, la actriz tomó el coraje de dar a conocer con detalles aquel angustiante episodio.

Gracias a las redes sociales y los medios de comunicación, la condena social sobre el actor no tardó en llegar, aunque él mismo desmiente que esos hechos sean verdaderos. No obstante, la Justicia tendrá que actuar para esclarecer esta cruda situación que lamentablemente ocurre, aparentemente más de lo que se conoce, en estos ámbitos del espectáculo.

Precisamente, estas denuncias ayudan a darle visibilidad a estos hechos y cuanto más se visibiliza más se informa y asoman más herramientas para que la sociedad pueda crecer en cuanto a respetar la dignidad de la persona y terminar con ese abuso de poder machista.

Obviamente el colectivo femenino de actrices se preparó para hacerlo y para que esta situación no quedara en la nada. “Esto habla de que una no está sola, que se puede apoyar en otros y que realmente el ‘No, es no’”, cuenta una mujer que trabaja en los medios de comunicación. Quien agrega: “Esto no sólo ocurre en el ámbito laboral sino intrafamiliar y en la calle, en el colectivo, en el subte. Los varones pueden no tener cuidado de algunas cosas y en cambio una mujer todo el tiempo se está cuidando de algún manoseo”.

La difusión mediática es muy importante porque puede animar a otros a denunciar casos similares. Es un largo camino porque todavía falta contención y lugares donde la mujer se sienta realmente acompañada. Pero es un problema que existe. Y hoy se está haciendo cada vez más visible.