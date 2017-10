Neruda no murió de cáncer de próstata

Se descarta lo indicado por el certificado de defunción. Un panel de expertos realizará más estudios para determinar su fue muerte natural o violenta.

El análisis de los peritos chilenos y extranjeros abre a una serie de conjeturas acerca de la muerte del poeta y Nobel de literatura Pablo Neruda. El artista no murió de cáncer de próstata, según indicó su certificado de defunción.

El caso ha sido analizado durante esta semana por tanatólogos especialistas de España, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá y Chile quienes compartieron sus estudios y análisis reunidos en la capital chilena.

El certificado indicaba que la causa del fallecimiento de Neruda fue una caquexia cancerosa a raíz del cáncer de próstata que lo afectaba. Sin embargo, “la caquexia está descartada. Eso está claro”, manifestó el ministro en visita Mario Carroza -quien lleva adelante la investigación- tras reunirse con los peritos.

“Las conclusiones apuntan a un tema que fundamentalmente tienen relación a una nueva toxina que, a su vez, requiere de otros análisis que nos permitirán tener una conclusión definitiva” que hoy “no tenemos”, sostuvo Carroza.

Los expertos no descartan por tanto que hubo intervención de terceros, aunque por el momento, no se tiene evidencias de ello. La posibilidad es que también puede haber habido una muerte natural si no se confirma lo de la toxina.

El juez Carroza indicó que la “bacteria encontrada en un molar” tiene relación con una toxina que, a su vez, “tiene toda una historia como cepa”.

Otra confirmación de que el certificado de muerte no refleja las causas de la muerte de Neruda viene del experto español Aurelio Luna, para el cual eso “es rotundamente cierto, al 100 por ciento”. Los datos en manos de los analistas no pueden asegurar que el artista ingresara en el hospital en una situación de muerte inminente. Hará falta más tiempo, un año, para tener una respuesta

“concreta y clara a los estudios de genómica bacteriana. En función del perfil genómico, si se tratara de una bacteria que se ha cultivado en un laboratorio, es evidente que estaríamos ante la intervención de un tercero y que se había administrado con una finalidad criminalidad la bacteria al cuerpo”.

Mientras tanto, no se puede ni afirmar ni excluir si hubo muerte violenta o natural sostuvo Luna. Para ello deberán encargarse nuevas diligencias para determinar la causa del deceso del Nobel chileno y si hubo intervención de terceros.