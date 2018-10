Multitudinarias marchas contra la “ideología de género”

Se realizaron manifestaciones en distintos puntos del país con el lema “Con mis hijos no te metas”.

Organizado por el grupo “Con mis hijos no te metas” y diferentes referentes provida, se llevó a cabo la primera manifestación nacional contra la “ideología de género” en la educación, con las consignas “Con mis hijos no te metas” y “Sí a la Educación Sexual Integral, no al adoctrinamiento”.

En Buenos Aires, desde las 17 comenzó a poblarse de manifestantes la plaza del Congreso de la Nación con carteles celestes y rosas, y banderas argentinas. Miles de familias demostraron su descontento frente a la intención legislativa de modificar la ley de Educación Sexual Integral (ESI), para imponer la “ideología de género” en las escuelas.

“Somos padres que buscan un desarrollo y crecimiento sano para sus hijos. Nuestra misión es erradicar la ‘ideología de género’ con la que se quiere adoctrinar a nuestros hijos desde las aulas”, anunciaron los organizadores desde el escenario. Describieron el trabajo que realizan en tres partes: “informar a la población mediante redes sociales, convocar manifestaciones como este ‘familiazo’, e impartir talleres a los padres para que comprendan como encajan todas las piezas en la ‘agenda de género’.”

“Debemos salir a defender a nuestros hijos de los avances de esta ideología antinatural y totalitaria,” expresaron. “Argentina está siendo colonizada desde los ministerios gubernamentales, desde las escuelas, universidades y en los periódicos”.

Frente al Congreso, estuvo presente el doctor Leandro Rodríguez Lastra, médico de Neuquén que fue denunciado por haberse negado a practicar un aborto, en la localidad de Cipolletti. “La desagracia de la paciente que me tocó atender, la viven muchas chicas a lo largo y a lo ancho del país, exijamos que se proteja a esas mujeres, ahí debe estar nuestra lucha”.

El médico neuquino pidió a los presentes que no bajen los brazos, y aunque algunos definen su acto como “heroico”, aseguró que los héroes “son todos ustedes que salen a la calle a defender este ideal”. Al despedirse pidió a la comunidad médica unirse ante los actos de “insolencia” y a “rebelarse” por el desprestigio que sufrieron en los últimos años. “Proteger la vida no es delito. Cuidar la vida, no es un crimen,” dijo al despedirse.

En el interior, hubo grandes convocatorias en Neuquén, Mendoza, Córdoba (foto), San Juan, Santa Rosa, Posadas, Santa Fe, Bahía Blanca, Corrientes, Formosa, Paraná, Pergamino, Río Negro, Tucumán, Ushuaia, Itatí, Mar del Plata, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Goya y Tucumán.

Las consignas de la movilización solicitaron “no querer que se enseñe ‘ideología de género’, en ningún ámbito del gobierno, incluso en las instituciones educativas; que no se les quite el derecho a los padres de educar a sus hijos en cuanto a la moral sexual; que no se elimine el ‘ideario constitucional’, impidiendo que las escuelas públicas de gestión privada enseñen educación sexual en base a sus idearios; y que no se imponga una enseñanza sexual ideológica basada en conceptos culturales y subjetivos, despojándolos de toda argumentación científica”.

Asimismo, dieron su “Sí” a “que el Estado sea agente preventor y no promotor del desarrollo temprano de la sexualidad: prevención del abuso sexual infantil, de embarazos no deseados, de transmisión de enfermedades venéreas, de violencia, etc.”; “que la familia tenga participación directa como agente primario y natural de la educación, ejerciendo la responsabilidad parental al encauzar a sus hijos de acuerdo con su visión social de la sexualidad”; “que se respete a las instituciones educativas que poseen una visión social expresada en sus idearios institucionales, teniendo en consideración la libertad de creencias y de cátedra”; “que haya educación y no erotización” y “que se respeten las etapas de aprendizaje sin violentar la inocencia de los niños”.

Fuente: AICA