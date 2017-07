Michel Temer acusado de canjear derechos indígenas por votos de apoyo

El presidente de Brasil adoptó una medida que impide a los pueblos originarios expulsados de sus tierras hacer valer sus derechos.

Desde su cuenta de Facebook, la ambientalista brasileña, Marina Silva, ex candidata presidencial y líder del partido Red Sustentabilidad, señala una inquietante medida adoptada por el presidente Michel Temer, quien “ha firmado un dictamen en el que los indígenas sólo tendrán derecho a sus tierras si están ocupadas en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, en octubre de 1988”. Pero el problema consiste en que los indígenas en esa fecha permanecían expulsados de sus tierras, de ahí el reclamo legal.

Para Marina Silva, el presidente Temer “entrega los derechos indígenas en busca de apoyo en el congreso para escapar de la denuncia de la Fiscalía General de la República”, puesto que el 2 de agosto la Cámara de Diputados deberá votar si suspender o no el presidente para que sea enjuiciado por corrupción. Temer estaría negociando con legisladores vinculados a sectores de terratenientes que despojaron a los indígenas de sus tierras.

“La medida –explica Silva– puede conducir a la anulación de procesos consolidados y puede hacer imposible más de 740 procedimientos en curso y no considerar los casos de expulsión violenta de los indígenas de sus territorios”. La líder opositora, quien fue ministra de Medio Ambiente durante el primer gobierno de Inácio Lula da Silva, agrega que “desde que asumió el gobierno, Temer no ha firmado ningún decreto de homologación de tierras indígenas y su gobierno no ha publicado ninguna ordenanza declarativa”.

