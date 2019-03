Mauricio Macri inauguró un nuevo período legislativo en el Congreso

En el inicio de las 137º sesiones ordinarias, en lo que será su último año de mandato, el presidente se mostró enfático, aseguró que “Argentina está mejor parada que en 2015” y adelantó que habrá una suba del 46% en las AUH.

El discurso del presidente duró una hora y, a diferencia de años precedentes, se mostró más eufórico, sobre todo cuando hubo momentos de tensión, debido a reprobaciones de la oposición. Precisamente, quienes se encuentran en las antípodas ideológicas del presidente, lucían en sus bancas carteles con la inscripción #HayOtroCamino

Por otro lado, el bloque de Cambiemos vivó en reiteradas oportunidades al presidente, sobre todo cuando Macri se refirió a “devolver lo robado” y defendió el decreto de necesidad y urgencia sobre la extinción de dominio.

El anuncio más importante que realizó el mandatario fue el aumentó que tendrán las Asignaciones Universales por Hijo, que será de un 46%, aunque previamente reconoció que “lamentablemente la pobreza ha vuelto a los niveles de antes y los chicos son los más golpeados.

Sin embargo, en varias oportunidades Macri se encargó de destacar que “la Argentina está mejor parada que en 2015”, en referencia a una mejora “estructural”. Y a lo largo de los 60 minutos no mencionó nunca tres palabras que han marcado su mandato: Fondo Monetario Internacional, tarifas y dólar.

La energía y vehemencia en sus palabras se evidenciaron sobre todo al final, cuando sostuvo que “el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy, no dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza. Nuestra esperanza es fuerte y está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses: ¡cuánto dolor! ¡cuánta angustia! Y me he hecho cargo, pero estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda, de verdad, de nuestro país. Cambios de verdad. Esos cambios que se necesitaban y esperábamos y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo”.