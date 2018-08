Mario Ledesma es el nuevo Head coach de Los Pumas

Con la presencia del Presidente de la UAR Marcelo Rodríguez y del Secretario de la entidad Fernando Rizzi, Mario Ledesma fue presentado oficialmente como nuevo Head Coach de Los Pumas por los próximos 4 años.

El hombre formado en Curupaytí manifestó que “hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta culturalmente, un desafío para todos. Estamos en un momento importante socialmente para para ser responsables, para planificar, para laburar… Estamos realmente ante un desafío enorme“.

Quien disputara 84 test matches con la camiseta Puma entre 1996 y 2011 aseguró que “queremos tender a la excelencia. No al resultado, sino a los procesos que llevan a los resultados. Nuestra idea es basarnos en el trabajo, sin sacarle ni un gramo a la creatividad, espontaneidad. La locura y pasión las tenemos, tenemos que tener orden y organización”.

Ledesma viene de conducir a los Jaguares, la franquicia argentina que disputa el Super Rugby, llevándolos a su mejor performance en 2017, alcanzó las semifinales. “Todos los seleccionados y equipos que dependan de la Unión van a tener gente competente. Si a esa gente le tenés confianza, le tenés que dar libertad. Lo que hay que hacer es unificar criterios con las destrezas generales. Nos inspiramos en los que mejor hacen las cosas -los neozelandeses- como ejemplo. Ellos hacen las cosas todos iguales, todos tienen la mismas técnicas“.

“¿Con qué se puede comparar ser Head Coach del seleccionado de tu país? Dentro del rugby, no se puede comparar con nada. Ni siquiera con el día que me llamaron para jugar en Los Pumas por primera vez. Yo sé dónde me estoy metiendo y sé lo que hice para llegar. Y quiénes me ayudaron. Y qué sacrificio hicieron para que yo llegue hasta acá“.

“Vamos a buscar mejorar todos los días, para llegar bien a la Rugby World Cup en Japón el año que viene. Lo que hagamos diariamente, dará sus frutos allá”.

El ex hooker del seleccionado nacional y ahora Head Coach trabajará con el equipo desde hoy, donde están desarrollando un trabajo físico durante esta semana. A partir del próximo lunes, ya comenzará su trabajo formal de cara al Personal Rugby Championship.

Los Pumas debutarán en el torneo el próximo sábado 18 de agosto, en Durban, enfrentando a los Springboks. Una semana más tarde habrá revancha en Mendoza. En septiembre, el equipo nacional visitará a Nueva Zelanda (8/9 en Nelson) y Australia (15/9 en Gold Coast), para luego recibirlos en Buenos Aires (29/9 a All Blacks) y Salta (6/10 a los Wallabies), respectivamente.

En noviembre, el seleccionado nacional afrontará una extensa gira por Europa que comprenderá cuatro partidos: frente a Irlanda (10/11 en Dublin), Francia (17/11 en lille), Escocia (24/11 en Edimburgo) y Barbarians (1/12 en Londres).

Fuente: Prensa UAR