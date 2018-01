María Alejandra Vicuña es la nueva vice presidenta de Ecuador

Hubo 70 votos a favor sobre un total de 136 legisladores. Se ausentaron los parlamentarios afines al ex presidente Rafael Correa.

El parlamento de Ecuador eligió a María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta de la República. Vicuña estaba ejerciendo provisionalmente esas funciones luego de que Jorge Glas fuera detenido y condenado a una pena de seis años por corrupción.

Confluyeron para su elección 70 votos, provenientes en su mayoría del sector afín al presidente Lenin Moreno de la bancada oficialista de Alianza País. Otros miembros de la misma bancada, afines al ex presidente Rafael Correa se ausentaron de la sesión. Hubo votos provenientes de la oposición que también apoyaron la elección de Vicuña.

El presidente Moreno, según dicta la Constitución, había enviado una terna de nombres, todas mujeres, que incluía a la canciller María Fernanda Espinosa y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, además de la elegida.

Los 33 integrantes del movimiento Alianza PAIS identificados con el ex presidente Rafael Correa que no asistieron a esta sesión manifestaron que no se cumplió con los requisitos y procedimiento establecidos en la Constitución.

Tras la elección el presidente Moreno tuiteó: La Asamblea lo ha decidido. Felicitaciones a la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña. ¡Continuaremos trabajando por la equidad y la inclusión! #AlejandraVicuñaVicepresidenta”.

La nueva vicepresidenta estaba a cargo del ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nació hace 40 años en Guayaquil y estudió Psicología Clínica en la Universidad de Guayaquil y posee un magister en Administración de Empresas. Entre 2009 y 2017 ha sido legisladora.