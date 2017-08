Maestros en huelga y Gobierno de Perú discrepan sobre las evaluaciones

El Ejecutivo insiste en la necesidad de capacitar y evaluar, prescindiendo de los docentes que reprueben. Los sindicatos se oponen a que haya despidos.

Se prolonga la huelga de los docentes en Perú que siguen sin concurrir a clases, comenzada hace más de 60 días. Los representantes de los maestros y los representantes del Ministerio de Educación habían alcanzado un acuerdo que abarcaba la mayor parte de los puntos en cuestión, pero el entendimiento no pudo abarcar el tema clave de la evaluación a la que se pretende someter a los profesores.

Esta prueba, según el Gobierno peruano, no quiere ser punitiva ni contempla exámenes de conocimientos, sino que analiza el desenvolvimiento y método de los maestros en las aulas, en clases con sus alumnos. Además, supone una capacitación previa y solo serán apartados de la docencia aquellos que no superen tres evaluaciones.

Las posiciones al respecto no parecen conciliables. El presidente del Comité de Lucha de las Bases del sindicado de los docentes (Sutep), Pedro Castillo y los demás representantes sindicales proponen que se capacite y se evalúe a los profesores dos veces, y si no aprueban, que no accedan a posibles aumentos de sueldo o a ascensos en la carrera pública magisterial, pero sin ser despedidos.

La ministra Marilú Martens, por su parte, sostiene que las evaluaciones y los puntos planteados por el Gobierno van sí o sí. “Todo lo que he leído (las evaluaciones incluidas) se va a cumplir. Son cosas que se están implementando”, dijo. Lo que se hará es capacitar y evaluar por tres veces a los maestros, pero si no aprueban, serán separados del magisterio. Esto como parte de la implementación que lleva la carrera pública magisterial desde hace algunos años.

Los docentes han aceptado un incremento salarial de 2.000 soles (unos 617 dólares), que se hará efectivo desde noviembre y, además, habrá, una reparación de la deuda social existente, a la que el Gobierno destinará unos 61 millones de dólares. Se negocia que, dependiendo de la situación económica, el Ejecutivo destine el 6% del PBI a la educación.

La huelga comenzó el 15 de junio, cuando diferentes gremios de maestros entraron a una huelga nacional indefinida que inició en el Cusco. Sin embargo, algunas regiones levantaron la medida de fuerza y otras se fueron plegando con el transcurso de las semanas. En el transcurso de la lucha sindical, ha habido conversaciones con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y con representantes del Congreso. También hubo manifestaciones en las calles del centro y enfrentamientos con la policía.