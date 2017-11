“Madre Catalina es una página viva y preciosa del Evangelio”

Lo dijo el enviado del papa Francisco a la Argentina, Cardenal Ángelo Amato.

Pasado el mediodía del viernes 24 de noviembre pisó tierra cordobesa el cardenal Ángelo Amato, enviado papal para la beatificación de Madre Catalina de María Rodríguez. Fue recibido por el ministro de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Massei, y el presidente de la Cámara Legislativa, Oscar González.

Al bajar del avión de la gobernación cordobesa, el enviado del papa Francisco recibió una distinción vernácula: se lo reconoció como ciudadano ilustre de la provincia de Córdoba.

A continuación y en la sala preparada para tal fin en la Dirección Provincial de Aeronáutica, el cardenal Amato atendió a los medios presentes, junto al arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñañez, y la hermana María Silvia Fiorentino ecj, Madre General de la Congregación de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.

El arzobispo Ñañez agradeció la paternal presencial del enviado papal e intervino con su propia mirada sobre la futura beata cordobesa: “Madre Catalina no es una flor en el desierto sino una flor en un jardín. Ese jardín que a fines de siglo XVIII hermoseó Córdoba. Hay personas que son destacadísimas. El santo Cura Brochero, la beata María del Tránsito, ahora Madre Catalina, el obispo Esquiú, el padre José María Bustamante que colaboró en la fundación de las hermanas Esclavas, el obispo Toro, sor Leonor de Santa María Ocampo… Personas íntimamente ligadas entre sí, colaborando. El mensaje de este jardín para nosotros que estamos en el siglo XXI, cordobeses de este tiempo, es un llamado a revivir nuestra vocación a la santidad, que tenemos desde el día de nuestro bautismo. Una auténtica santidad promueve una vida más humana, más digna, más plena. A esta nueva intercesora queremos, en este momento particular de la Patria, pedirle por los integrantes de la tripulación de submarino San Juan, para que interceda ante nuestro Padre del Cielo por medio de Jesús, el Señor, por estos hermanos nuestros y por sus familiares que viven horas de angustia”.

Ante la pregunta de si vendrá el Papa a la Argentina el cardenal Amato respondió que “antes de venir aquí, le dije al Papa, ‘¿por qué no va usted a Córdoba la beatificación de Madre Catalina?’. ‘No, no, no, usted tiene que ir’, insistió el Papa. Yo creo que el Papa ama mucho Argentina, su patria, su corazón está aquí. No sé cuándo, pero vendrá”.

Hoy a las 10 hs se realizará la ceremonia de beatificación de Madre Catalina de María Rodríguez en el Centro Cívico del Bicentenario Brigadier General Juan Bautista Bustos, conocido popularmente como “el panal”, que será transmitida en vivo y en directo por la Televisión Pública, EWTN, Orbe 21, Canal 8 y 12 de Córdoba, y más de 30 canales de aire desde Ushuaia hasta La Quiaca.

En tanto que la emisora FM S.E.R. (Servicio de Evangelización Radial) hará una transmisión híbrida (sin sellos distintivos ni publicidad) para ser tomada por cualquier radio desde www.fmser.org o desde la aplicación FM S.E.R. Contacto con la Producción: 11 5 667 3484.

La historia de Madre Catalina fue presentada en Buenos Aires

El pasado martes se brindó una conferencia en la que estuvieron presentes María Silvia Fiorentino ecj, Madre General de la Congregación de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, Marita Barrionuevo ecj, vicepostuladora de la causa y Eugenia Valdez, hija de la señora Sofía Acosta, quien experimentó el extraordinario milagro que se le atribuye a Madre Catalina, la futura beata argentina.