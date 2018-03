Macri inauguró las sesiones en el Congreso

El presidente de la Nación tuvo un discurso más conciliador que en otras oportunidades y advirtió que “lo peor ya pasó”.

Sin dudas el momento emotivo de la apertura del 136º período de sesiones ordinarias en el Congreso fue al comienzo, cuando Mauricio Macri hizo referencia a los 44 tripulantes del ARA San Juan y los legisladores en su totalidad, sin importar de qué partido fueran, se unieron en un largo aplauso para homenajearlos, al punto que el presidente aseguró que “seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos”.

Tras esa mención, Macri inició su discurso que duró alrededor de 40 minutos y tuvo frases como las que se destacan a continuación:

“Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Como esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora las tiene”.

“Si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social.”

“Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos. Administrarla con responsabilidad es nuestra obligación”.

“La inflación del 2017 fue menor que la del 2016. No queremos solo bajarla. Queremos que nunca más sea un instrumento de la política, como lo ha sido durante más de 70 años.”

“No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Esto no puede seguir así, tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establece nuestras leyes sea una realidad”.

“No hay razón para que los padres compartamos tan solo dos días el momento de nacimiento de nuestros hijos. Sabemos lo importante que es estar en familia esos días, por eso vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad”.

“Los argentinos tenemos que construir una cultura del servicio para que cada persona que nos visite, se enamore de nuestro país y quiera volver una y otra vez. Transformemos nuestra amabilidad en oportunidades concretas que se multipliquen en los pueblos y ciudades”.

“Queremos sentirnos cuidados y para eso también tenemos que pensar en los que nos cuidan. Las mujeres y los hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración”.

“Tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por Ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Por eso les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”.

“A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias”.

“Cada año, más de 100 mil chicas menores de 19 años quedan embarazadas y siete de cada diez de esos embarazos no son intencionales. La vida de esas jóvenes cambian para siempre, muchas abandonan la escuela y eso afecta sus posibilidades de conseguir trabajo y desarrollar un proyecto de vida. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes”.

“Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema como agenda para este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas”.

“Si pudimos sentarnos a dialogar y evitar una crisis que se nos venía encima, si pudimos generar trabajo y empezar a reducir la pobreza, si pudimos asfaltar barrios enteros que estaban sumergidos en el barro, si pudimos pasar del aislamiento a la integración con el mundo, imaginemos las cosas que vamos a poder en el futuro”.

“Hace un año en este lugar les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva. Eso es lo que hicimos, ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio: en el pozo no se ve lo que estamos haciendo, pero esa base existe, está y sobre ella se construye el resto. Esto es lo que está sucediendo, los argentinos empezamos a ver los frutos de eso. Y cada transformación está hecha sobre bases firmes y va a durar para toda la vida”.

