Los docentes preparan un nuevo paro de 48 horas

Hoy vence la conciliación obligatoria, mientras que tres de los seis gremios docentes adherirán a la medida de fuerza propuesta por la Ctera.

El conflicto entre los docentes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires parece aún lejos de una resolución. Y es una lucha que trasciende las fronteras bonaerenses y se multiplica en diferentes puntos del país, a través del paro convocado por la Ctera, en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional. El principal fundamento es “el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo”, que instauró la paritaria nacional en 2006, y en “los techos salariales impuestos en las provincias”, que en algunos casos fueron por decreto y en otros no superan el 18%, el porcentaje de inflación que estima el gobierno nacional.

Si bien María Eugenia Vidal convocará nuevamente a los docentes bonaerenses para intentar acercar las posturas, también fue tajante al declarar que “no voy a dar un aumento que no puedo pagar. No pongo el debate entre ganar o perder. No especulamos. Hace 14 años que se firma paritaria con estos dirigentes gremiales. Creo que la lucha docente debería ser de todos”.

En tanto, en alusión a los “8 mil chicos que piden el pase” de la escuela pública a la privada, sostuvo que “este modelo de paro sistemático no nos llevó a un lugar mejor. Estos resultados yo no los quiero para la Provincia”.

Sin dudas se trata de otra semana clave en un conflicto que ya lleva más de un mes y que, en la provincia de Buenos Aires, ha significado la pérdida de 16 días clases.

