Los ataques de Trump a la prensa estigmatizados por más de 300 diarios

Hoy los artículos editoriales de cientos de medios, de alcance nacional y locales, critican las amenazas a la libertad de prensa por parte del presidente.

Es inédita la iniciativa de más de 300 periódicos de los Estados Unidos que, convocados por el The Boston Globe, han decidido reaccionar a los insultos, agravios y acusaciones provenientes del presidente Donald Trump.

Este jueves, cada medio con sus palabras, dijo a sus lectores y a la sociedad estadounidense en general que no es enemigo de nadie. El diario de bostoniano convocó el pasado 10 de agosto a los otros medios a dedicar el editorial del día 16 de este mes a responder a la acusación de Trump de ser “enemigo del pueblo”. En un país donde no faltan fanáticos y donde los periodistas ya deben soportar agresiones verbales de los seguidores del presidente cuando cubren eventos públicos, la acusación del mandatario suscita serias preocupaciones en materia de libertad de prensa. Ya desde ayer en las páginas web de los medios, desde los más grandes y difundidos a nivel nacional, a medios locales con tiradas de pocos miles de ejemplares, comenzaron a aparecer los textos de los editoriales.

El New York Times, diario de alcance nacional, critica la conducta de Trump al afirmar que es “peligroso para la vitalidad de la democracia” calificar como “falsas” las noticias que no gustan. El Dallas Morning News, un medio conservador crítico respecto de algunas de las acusaciones hechas en estos meses contra el presidente, afirma sin embargo que no se puede negar que está en juego la “libertad de la prensa de cuestionar las cosas y que [eso] afecta a los verdaderos fundamentos de nuestra República”. El propio The Boston Globe, por su parte, se refirió a la libertad de prensa como esencial “para asegurar la libertad” que “hoy está seriamente amenazado”. El artículo recuerda que son los déspotas los que, en todo el mundo, tratan a los periodistas como enemigos internos.