Las producciones del Planetario Ciudad de La Plata llegan a los Estados Unidos

Belisario y Dubicel, los personajes serán protagonistas en Estados Unidos.

El Planetario de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata ha sido invitado a participar del Americas Latino Eco Festival a desarrollarse del 15 al 17 de septiembre en el Denver Museum of Nature and Science de la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos. Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos, y Dubicel, serán los protagonistas.

Luego de su reciente estreno el pasado viernes 5 de mayo, Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos inició su gira internacional, siendo seleccionado y participando de festivales fulldome en Europa y Rusia. Fue allí cuando cosechó su primer premio, en el 3rd international festival of scientific programs for planetariums “The reflection of the Universe”.

Ahora, en el mes de septiembre, será el momento para que nuestro pequeño pero GRAN héroe visite los Estados Unidos de América. El mismo domingo 17, cerrando el festival, Belisario será proyectado en el Gates Planetarium.

Superando el centenar de funciones a salas completamente colmadas, Belisario se ha convertido en un suceso extraordinario a nivel nacional, del cual los niños son sus principales adeptos. Centenares de ellos semana tras semana disfrutan de su nuevo héroe, esperando ansiosos la continuación de esta hermosa historia en la cual un pequeño ratón astronauta viaja en el tiempo para inscribir su nombre en la historia de la astronáutica argentina.

Belisario es una idea original del Planetario Ciudad de La Plata y contó con la dirección del realizador platense Hernán Moyano. Está coproducido con CELESTE Estudio Creativo y Cut To The Chase. Siendo la primer serie latinoamericana fulldome, se trata de un proyecto educativo y ha sido financiada gracias al aporte del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

Dubicel será el otro gran protagonista con el cual diremos “presente” en el festival. Se trata de una producción de CELESTE Estudio siendo el Planetario Ciudad de La Plata el productor asociado. La misma ha sido desarrollada bajo la técnica de stop motion. Se proyectará en la sala IMAX que posee el Museo.

Una de las satisfacciones en la producción de Dubicel es contar con la participación especial del artista Kevin Johansen, quien relatará la bella historia de este niño explorador. La versión con la cual Dubicel será estrenada en el Planetario Ciudad de La Plata contará con la voz de Kevin.