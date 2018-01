Las flores de Bach y la salud

¿Para qué sirve y cuál es el origen de la Terapia con flores de Bach?

En la terapia floral no se pregunta qué tiene el enfermo, sino por qué se enfermó. No son los síntomas los que importan, sino las causas que las originaron.

Averiguando el motivo podremos encontrar una solución, devolviéndole al paciente el equilibrio perdido. Hay que erradicar la raíz de la causa que produce que la persona se enferme.

¿Cómo es la terapia?

El Terapeuta se encuentra con la persona y charla con ella sobre cuáles son las cosas más urgentes que está viviendo en este momento y que quiere resolver de inmediato (aquí y ahora) y en función de eso es que se le prepara la fórmula floral correspondiente. Lo que significa que son hechas en forma personalizada y artesanal para cada uno de los pacientes y se cambia la fórmula en la próxima entrevista, aproximadamente a los de 30 días.

Las flores de Bach son un preparado de esencias florales que actúa sobre la parte más sutil de las emociones de la persona, que es su energía. Los frascos no deben ser expuestos al sol, y estar lejos del wifi, aparatos inalámbricos, eléctricos y/o microondas. Pueden llevarse en el gotero consigo en un bolsillo o cartera mientras se las está consumiendo, pues esto no altera su contenido.

¿Qué son las flores de Bach?

Su descubridor fue el Dr. Edward Bach, hace 70 años, en Gales, Reino Unido, quien manifestaba que el “la salud depende de estar en armonía con nuestra alma”. Se trata de esencias de flores naturales y silvestres, especialmente seleccionadas. Se dejan en agua pura de manantial durante horas, al sol sus propiedades vibracionales impregnan el agua y luego se envasan en frasquitos de vidrio. De esta manera se transforman en esencias florales liquidas.

En aquel tiempo Bach escribió: “La enfermedad no es una crueldad ni un castigo, sino solo y únicamente un aviso; es un instrumento del que se sirve nuestra propia alma para mostrarnos nuestros errores, prevenirnos de otros e impedirnos cometer más daños para volvernos al camino de la verdad y de la luz, del que nunca deberíamos habernos apartado”.

Gracias a este escrito encuentra cada vez más adeptos a la medicina humanística, la psicosomática y la terapia holística.

¿Para qué sirven?

Sirven para curar de todo tipo de síntomas en personas de cualquier edad desde niños hasta adultos mayores y animales domésticos en general (nuestras mascotas). Las flores de Bach (son el agente curativo) actúan corrigiendo y armonizando el desequilibrio emocional. No son medicamentos, no remplaza ni suplanta ningún tratamiento médico y se pueden tomar simultáneamente con otros remedios o tratamiento que se esté realizando. No obstante, cabe aclarar que es importante consultar al médico de su confianza ante cualquier duda que se tenga.

Las esencias florales presentan efectos más que positivos en la salud de las personas y bien combinadas permiten tratar patologías y vencer aquellos miedos muchas veces difíciles de superar. Se trata de una terapia global ya que atiende al individuo y no la enfermedad ni sus síntomas. A la hora de utilizar las flores de Bach no solo se tiene en cuenta la salud de la persona, sino también, su estado de ánimo, su personalidad y su modo de enfrentarse a los problemas. Ahí radica una de las claves de los beneficios que proporcionan las flores de Bach.

Edward Bach siempre creyó que la actitud de la mente es de vital importancia para la salud.

Las flores de Bach sirven para tratar distintas dolencias y síntomas que aparecen en el cuerpo por emociones no expresadas. ¡El cuerpo grita lo que la boca calla!

Abarcando todo tipo de síntomas y situaciones:

o Para resolver enfermedades por situaciones traumáticas, emocionales o psicosomáticas.

o En los niños suelen ejercer un efecto más rápido que en las personas adultas.

o También se utilizan en animales (por cambios abruptos, condiciones o situaciones adversas).

¿Cuál es la función de un terapeuta floral?

Quienes trabajamos con su sistema, tenemos la responsabilidad de intentar transmitir lo mejor posible las ideas de Bach sobre el concepto de enfermedad. Él decía que cada persona debía tomar consciencia de qué es lo que piensa, y que si no está como en verdad quisiera estar es simplemente porque no está entendiendo cuáles son los dictados de su propia alma: “Está actuando contra la Unidad”, decía en referencia a la propia unidad entre cuerpo, mente y espíritu. Las florales nos empujan a recobrar el equilibrio entre ellos, nos conectan con nuestro ser más profundo y nos llevan a encontrar la alegría, la serenidad y el amor dentro de nosotros mismos.

Los terapeutas florales somos intermediarios que buscamos brindar comprensión, acompañamiento y contención en el proceso curativo. Deseamos acompañar a la persona en su búsqueda de la verdad interior que lo llevará a aprender de sí mismo, a crecer, a transformarse en un ser cada vez más evolucionado y que pueda reencontrarse con su “Yo” interior.

Para más información: +54 11- 6796-4884 o por mail: terapiayfloresbach@gmail.com