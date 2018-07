La sociedad civil salvadoreña se moviliza contra la privatización del agua

Un ante proyecto presentado en el Legislativo podría dar el visto bueno a transformar este bien público en un bien comerciable.

Autoridades, empleados y estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) siguen movilizadas ante la presentación en la Asamblea Legislativa de un anteproyecto de la Ley Integral del Agua presentado por ARENA y sus partidos aliados que daría el visto bueno a la privatización del agua, según la comunidad universitaria. “La lucha por el derecho al agua debe convertirse en una conquista del pueblo salvadoreño no dejaremos que la derecha política nos arrebate el vital líquido. El agua es un Derecho Humano no una mercancía de la empresa privada. Sí a la Ley General de Agua y No a la Ley Integral del Agua”, destaca un tuit del sitio oficial de la UES.

Los empleados y estudiantes, así como asociaciones y gremios de profesionales, están organizando manifestaciones de protesta ya que este jueves el tema podría ser abordado por el Legislativo. La comunidad universitaria, igual que otras organizaciones sociales, ha reiterado que continuarán su lucha hasta lograr que los diputados no aprueben el anteproyecto de los partidos de derecha, que establece la creación de un ente rector del agua, que tendrá dos representantes del sector privado, igual número de Comures y solo uno del gobierno, con lo que se entregará la gestión del recurso hídrico a las empresas.

Sin embargo, este miércoles el candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, llegó a la Asamblea a presentar una moción para solicitar “una reforma Constitucional que garantice que la administración del agua corresponde al Estado”, porque el agua es de los salvadoreños. El pasado 14 de junio los universitarios también marcharon hasta la Asamblea Legislativa para protestar por la privatización del agua, pero la manifestación fue reprimida por agentes de seguridad por orden del presidente del Congreso, Norman Quijano. Como producto de los disturbios hubo daños en las puertas de acceso al Legislativo y algunos estudiantes salieron lesionados y afectados por el gas pimienta que lanzaron los custodios.