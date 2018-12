La Sagrada Familia es santa porque estaba centrada en Jesús

El papa Francisco rezó este domingo 30 de diciembre, junto con los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el último Ángelus del 2018, el día que la Iglesia celebra a la Sagrada Familia de Nazaret.

El pontífice reflexionó sobre el Evangelio que narra cuando el niño Jesús es hallado por sus padres en el templo, y exhortó a buscar al Hijo de Dios en nuestras vidas con la misma intensidad con la que lo hicieron María y José.

“En la familia de Nazaret, la maravilla nunca cesó, ni siquiera en un momento dramático como la pérdida de Jesús”, dijo Francisco y destacó la actitud de “asombrarse y maravillarse siempre de las cosas de Dios”, lo contrario de “dar todo por sentado” y de interpretar la realidad que nos rodea sólo según nuestros criterios.

Asimismo, el Santo Padre recordó la angustia que sintieron María y José en los tres días que Jesús estuvo perdido y señaló que debe ser también nuestra angustia cuando estamos lejos de Él.

Por último el Papa concluyó pidiendo oración por las familias del mundo, “especialmente por aquellas en las que, por diversas razones, faltan la paz y la armonía”.

Palabras del papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la liturgia nos invita a reflexionar sobre la experiencia de María, José y Jesús, unidos por un intenso amor y animados por una gran confianza en Dios. El pasaje del Evangelio de hoy narra el viaje de la familia de Nazaret a Jerusalén, para la fiesta de la Pascua. Pero, en el viaje de regreso, los padres se dan cuenta de que el hijo de doce años no está en la caravana.

Después de tres días de búsqueda y temor, lo encuentran en el templo, sentados entre los médicos, intentando discutir con ellos. Al ver al Hijo, María y José “se asombraron” y la Madre expresó su temor diciendo: “Tu padre y yo, angustiados, te buscamos”.

Asombro y angustia son los dos elementos sobre los que me gustaría llamar su atención.

En la familia de Nazaret, la maravilla nunca cesó, ni siquiera en un momento dramático como la pérdida de Jesús: es la capacidad de sorprenderse por la manifestación gradual del Hijo de Dios. Es el mismo asombro que también afecta a los doctores del templo. admirado “por su inteligencia y sus respuestas.

El asombro y la maravilla es lo contrario de dar todo por sentado, es lo contrario de interpretar la realidad que nos rodea y los acontecimientos de la historia solo de acuerdo con nuestros criterios.

Sorprenderse es abrirse a los demás, comprender las razones de los demás: esta actitud es importante para curar las relaciones comprometidas entre las personas, y también es esencial para curar las heridas abiertas en la familia.

El segundo elemento que me gustaría comprender del Evangelio es la angustia que experimentaron María y José cuando no pudieron encontrar a Jesús. Esta angustia manifiesta la centralidad de Jesús en la Sagrada Familia. La Virgen y su esposo habían acogido a ese Hijo, lo custodiaron y lo vieron crecer en edad, sabiduría y gracia en medio de ellos, pero sobre todo creció en sus corazones; Y, poco a poco, su afecto y comprensión por él aumentaron. Por eso la familia de Nazaret es santa: porque estaba centrada en Jesús, todas las atenciones y solicitudes de María y José estaban dirigidas a él.

Esa angustia que sintieron en los tres días de la pérdida de Jesús, también debe ser nuestra angustia cuando estamos lejos de Él. Debemos sentir angustia cuando por más de tres días nos olvidamos de Jesús, sin orar, sin leer el Evangelio, sin sentir. La necesidad de su presencia y su amistad consoladora.

María y José lo buscaron y lo encontraron en el templo mientras enseñaba: nosotros también, es sobre todo en la casa de Dios que podemos encontrarnos con el divino Maestro y darle la bienvenida a su mensaje de salvación. En la celebración eucarística hacemos una experiencia viva de Cristo; Él nos habla, nos ofrece su Palabra que ilumina nuestro camino, nos da su Cuerpo en la Eucaristía, del cual obtenemos fuerzas para enfrentar las dificultades de cada día.

Oramos por todas las familias del mundo, especialmente aquellas en las que, por diversas razones, hay una falta de paz y armonía. Y los confiamos a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret.

Fuente: AICA