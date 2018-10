La partida de un pequeño gigante de la canción y de la vida misma

El lunes 1° de octubre, a la edad de 94 años, nos dejó Shahnourh Varinag Aznavourian, conocido en el mundo como Charles Aznavour.

Digamos que su partida no fue inesperada, pero golpea. ¡Y cómo! Estaba escuchando Radio France y la conductora trastabilló al anunciar la partida, porque la voz se le quebró. No es para menos, la figura de este hombre fue enorme. Le cantó al amor, y fue el crooner francés. No en vano, grabó junto a Sinatra en 1994, “You make me feel so young”.

Aznavour logró popularizar la canción francesa. Sus letras resumen el espíritu melancólico, en pocas frases, algo similar al tango criollo, pero los arreglos orquestales, que siempre tuvo, fueron grandiosos. Un poco por esto y otro por su magnetismo, llegó a triunfar desde 1953 en adelante.

Su primer gran éxito lo lograría en el Olympia de Paris, con “Sur ma vie”. Desde ese entonces, Aznavour no se detuvo, por eso celebró sus 90 años con una gira internacional.

Escribió canciones para Edith Piaf, Juliette Gréco o Eddie Constantine, por eso su nombre es sinónimo de la canción francesa. Sea en su voz, o en la de otros galos.

Podríamos afirmar que Aznavour era un vanguardista tuitero, porque resumía en escuetas palabras, la situación en la que se encuentran infinidad de personas. Por eso, el público se sentía retratado.

En 2009, Aznavour publicó un disco doble: Dúos, donde cantaba con estrellas de varias generaciones como Liza Minnelli, Elton John, Plácido Domingo, Sting, Josh Groban y Laura Pausini, y hasta con la Piaf.

Residía en Suiza, donde era un embajador de Armenia. Otra de las vetas de nuestro multifacético artista, la de la promoción humana en todo sentido. Francés, armenio, ciudadano del mundo, respetado y querido por la humanidad: Au revoir, cher Aznavour!