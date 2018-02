La OMS anunció una nueva comisión de alto nivel, con la presencia de jefes de Estado, ministros y líderes sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una nueva comisión de alto nivel, compuesta por jefes de estado y ministros, líderes en salud y desarrollo y empresarios para la lucha contra las Enfermedades No Transmisibles (ENT). La comisión deberá proponer soluciones audaces e innovadoras para acelerar la prevención y el control de los principales asesinos del planeta, como las enfermedades cardíacas y pulmonares, el cáncer y la diabetes.

La Comisión Independiente Mundial de Alto Nivel de la OMS sobre las ENT está copresidida por el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay; el presidente Maithripala Sirisena de Sri Lanka; el presidente Sauli Niinistö de Finlandia; Veronika Skvortsova, ministra de Sanidad de la Federación Rusa; y Sania Nishtar, exministra federal de Pakistán.

Se estima que 7 de cada 10 muertes en el mundo cada año son por ENT, cuyos principales contribuyentes son el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, las dietas poco saludables y la inactividad física. Más de 15 millones de personas de entre 30 y 70 años mueren por enfermedades no transmisibles anualmente. Los países de ingresos bajos y medios bajos se ven cada vez más afectados, y la mitad de las muertes prematuras por ENT se producen en esos países. Muchas vidas podrían salvarse a través del diagnóstico precoz y el acceso mejorado a tratamientos asequibles y de calidad, así como a un enfoque de todo el gobierno para reducir los principales factores de riesgo.

“Las enfermedades no transmisibles son los principales asesinos evitables del mundo, pero el mundo no está haciendo lo suficiente para prevenirlas y controlarlas”, dijo Vázquez. “Tenemos que preguntarnos si queremos condenar a las generaciones futuras de morir demasiado jóvenes y vivir vidas de mala salud y pérdida de oportunidades. La respuesta es claramente ‘no’. Pero podemos hacer mucho para proteger y cuidar a las personas, desde protegerlas del tabaco, del uso nocivo del alcohol, los alimentos no saludables y las bebidas azucaradas, hasta brindar los servicios de salud que necesitan para detener las enfermedades no transmisibles a tiempo”.

Michael Bloomberg, Embajador Mundial de la OMS para las Enfermedades No Transmisibles y miembro de la Comisión, dijo: “Por primera vez en la historia, más personas están muriendo de enfermedades no transmisibles, como enfermedades del corazón y diabetes, que las enfermedades infecciosas. Esta pérdida de vidas humanas no escatima en nadie (ricos o pobres, jóvenes o viejos) e impone un alto costo económico a las naciones. Mientras más apoyo público podamos construir para las políticas gubernamentales que se ha demostrado que salvan vidas – como esta Comisión trabajará para lograrlo-, más progreso podremos hacer en todo el mundo”.

Nishtar, ex-ministra federal de Pakistán y copresidente de la Comisión, manifestó que el establecimiento de la Comisión llegó en un momento oportuno, mientras el mundo se prepara para la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre las ENT. “Este año, los gobiernos tendrán que rendir cuentas sobre el progreso que han logrado para proteger a sus ciudadanos de las enfermedades no transmisibles”, dijo. “Si bien ha habido mejoras en algunos países y regiones, la tasa general de progreso ha sido inaceptablemente lenta. Esto está provocando que demasiadas personas sufran y mueran innecesariamente a causa de las enfermedades no transmisibles, dejando a las familias, las comunidades y los gobiernos a cargo de los costos humanos y económicos”.

La Asamblea Mundial de la Salud ha respaldado el conjunto de las “mejores inversiones” de la OMS y otras intervenciones rentables comprobadas para prevenir o retrasar la mayoría de las muertes prematuras por ENT. Esas medidas, que pueden ampliarse fácilmente en los países, se centran en la prevención, el tratamiento y la sensibilización acerca de las enfermedades no transmisibles.