La Justicia peruana anuló el indulto concedido a Fujimori

Un fallo de la Corte Suprema consideró que no se cumplieron los requisitos para conceder el beneficio y ordenó que el ex presidente vuelva a prisión.

La Corte Suprema de Perú ha anulado este miércoles el indulto concedido al ex presidente y autócrata, Alberto Fujimori, quien recibió el beneficio judicial la Navidad del año pasado, por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El juez supremo ha ordenado su captura inmediata, al tiempo que Fujimori, de 80 años, ha sido internado en un hospital y su defensor ha apelado el fallo. El entonces presidente Kuczynski renunció en marzo, antes de ser destituido por el escándalo de compra de votos para evitar el juicio político del Congreso. Había quedado evidente que el indulto a Fujimori fue una moneda de cambio para continuar en el poder ante las acusaciones de estar involucrado en el escándalo Odebrecht.

El actual gobierno del presidente Martín Vizcarra ha dicho que acatará la decisión judicial. Las consecuencias políticas de la decisión son poco predecibles, dado al contexto de enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y la oposición fujimorista.

Fujimori purgaba una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y las víctimas de sus delitos recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuestionando la existencia de requisitos humanitarios que supuestamente motivaron el indulto. La Corte IDH dispuso que la justicia peruana decidiera si el indulto se adecuaba a las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un proceso llamado control de convencionalidad. Tras escuchar a los abogados de las partes en una audiencia celebrada hace dos semanas, la justicia peruana ha concluido este miércoles que el indulto es inaplicable. El juez ordenó en el fallo la captura de Fujimori.

Se abre un nuevo enfrentamiento político en Perú. Fuerza Popular, liderada por la hija del ex presidente y dictador, Keiko Fujimori y de la que es parte también su hermano Kenji (suspendido como congresista debido a su participación en la compra de votos que llevó a la renuncia de Kuczynski) defendió la concesión del beneficio concedido el año pasado, dando vuelta a una postura política, pues Keiko estuvo en contra de que su padre fuera indultado. Sin embargo, en el fallo emitido por la Corte Suprema se lee: “El indulto concedido es incompatible con las obligaciones internacionales que vinculan al Estado peruano, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos”, afirma la resolución. Fujimori tiene una “enfermedad no terminal grave, no se justifica que se trate de un caso que exija la necesidad imperante de ponerlo en libertad”, por ello determina que la resolución que firmó Kuczynski en la Nochebuena del año pasado “carece de efectos jurídicos” y “fundado el pedido de la parte civil de declarar inaplicable el indulto”.

Esta semana el Congreso, de mayoría fujimorista, deberá decidir sobre la destitución del suspendido juez supremo César Hinostroza, investigado por tráfico de influencias, en medio de un escándalo mayúsculo en el Poder Judicial, que ha llevado al gobierno de Vizcarra promover una reforma sustancial de la cúpula de la magistratura. Varios empresarios y operadores políticos vinculados al clan Fujimori están involucrados en la red de corrupción. Desde hace semanas, en Perú se realizan manifestaciones de repudio contra los jueces y empresarios corruptos, reclamando que se ponga fin a la impunidad y se avance en la reforma del Poder Judicial.