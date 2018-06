La Justicia de Brasil falla contra los métodos coercitivos utilizados contra Lula

En marzo de 2016, los investigadores enviaron 500 policías para conducir al ex presidente a declarar en una comisaría, pese a haber siempre colaborado.

El máximo órgano judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) falló contra las declaraciones coercitivas que utilizaron contra Lula y ahora está por pronunciarse sobre su excarcelación.

Los jueces del STF emitieron un fallo contra las prácticas utilizadas en el transcurso de la Operación Lava Jato y declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean forzados a ir a testimoniar, un método que fue utilizado en el caso de Lula da Silva.

Seis magistrados estuvieron a favor del fallo y cinco en contra. La mayoría estableció que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales. Pero no sucedió en marzo de 2016 cuando el juez Sérgio Moro llevó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a declarar por la fuerza, pese a la disponibilidad del investigado. El 4 de marzo de 2016, Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario y otros oficiales le registraron su vivienda a pesar de que Lula no se había negado a prestar declaración de manera espontánea.

El dictamen preliminar contra la conducción coercitiva fue presentado por el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes en diciembre después de que el Partido de los Trabajadores y la Orden de los Abogados de Brasil comenzaran acciones judiciales en las que argumentaban que la medida violaba el derecho de los sospechosos de mantenerse en silencio y no auto incriminarse.

En el fallo se señala que la ley no cae solo sobre los políticos sino también sobre personas pobres. “La legislación no se aplica solamente a aquellos envueltos en posibles prácticas de corrupción, no se aplica solo al crimen de cuello blanco. No son solo ellos los coercionados por la policía. Son los envueltos en general en prácticas criminales. ¿No queremos un mejor Brasil? Todos queremos.”

El STF deberá ahora pronunciarse sobre el pedido de libertad presentado por la defensa de Lula, para el cual se espera el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge.