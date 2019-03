La ciudad mexicana obligada a beber más Coca Cola que agua

En San Cristóbal de las Casas el precioso líquido escasea, pero buena parte del agua disponible es usada por la planta embotelladora de la bebida.

En San Cristóbal de las Casas, los casi 186.000 habitantes de esta ciudad mexicana de montaña, situada en el estado de Chiapas, deben recurrir al agua embotellada o a las gaseosas debido a la escasez de agua que sufre la localidad. Algunos residentes solo tienen agua corriente unas cuantas veces a la semana, lo que los obliga a comprar agua de camiones cisterna para uso diario. Con la rápida urbanización, la infraestructura desmoronada y el cambio climático que ponen a prueba los pozos que una vez hidrataron toda la ciudad, el agua potable limpia se está convirtiendo cada vez más en una rareza.

La ciudad no dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales, que crudas fluyen directamente hacia sus preciosos cursos de agua, contaminándolos con potenciales patógenos. Sin embargo, a la planta local de Coca-Cola, propiedad del gigante mexicano de bebidas Femsa, se le permite extraer legalmente más de 1.100.000 litros de agua por día para convertirla en bebidas teñidas, dejando menos para que los residentes. Estos son obligados a beber refrescos que la planta embotelladora vende tan baratos como el agua embotellada. Se estima que en promedio los ciudadanos beban unos 2 litros de Coca-Cola cada día.

Pero es sabido que el consumo de bebidas azucaradas es peligroso para la salud. Los casos de diabetes en San Cristobal de las Casas aumentaron un 30% entre 2013 y 2016. La enfermedad prevenible ahora es la segunda causa de muerte y afecta a casi todas las familias. Pese a las protestas, los ejecutivos de la marca de bebidas se niegan a aceptar la culpa.

Según el New York Times, un ejecutivo de Femsa “rechazó las críticas de que las bebidas de la compañía han tenido un impacto negativo en la salud pública. Los mexicanos, dijo, pueden tener una tendencia genética hacia la diabetes“. Coca-Cola y Femsa le harían creer que no hay nada de malo en beber dos litros de gaseosa todos los días, y que definitivamente no causa diabetes.