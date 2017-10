Kazuo Ishiguro gana el Nobel de Literatura 2017

El escritor premiado nació noviembre de 1954 en Nagasaki.

El día de hoy la Academia Sueca anunció que Ishiguro era el ganador del Nobel de literatura, en forma poco prevista para los pronósticos, que tenían otras figuras como candidatas más firmes.

Acerca del galardonado

Kazuo se trasladó junto a su familia a Londres, a los seis años, donde terminó fijando su residencia. Desde 1982 adoptó la nacionalidad británica. Hasta los 12 años estudió piano, para dedicarse luego a las letras.

Curioso e intenso: Ishiguro arrancó haciendo guiones TV y miniseries, pero con las exigencias que hay por las Islas Británicas, que no son pocas para la pantalla chica.

Luego vendrían sus novelas, que cuentan con un dejo de la angustia postguerra, quizá retratando su devastada Nagasaki, luego de la canallesca bomba nuclear.

He allí una característica de parte de su obra: tristeza, pocos personajes, y la II Guerra Mundial.

Su obra ha sido traducida a 28 idiomas, y cuenta con otros premios literarios.

Obra

Novelas

Pálida luz en las colinas (A Pale View of Hills, 1982).

Un artista del mundo flotante (An Artist of the Floating World, 1986).

Lo que queda del día o Los restos del día (The Remains of the Day, 1989).

Los inconsolables (The Unconsoled, 1995).

Cuando fuimos huérfanos (When We Were Orphans, 2000).

Nunca me abandones (Never Let Me Go, 2005).

El gigante enterrado (The Buried Giant, 2015).

Relatos



A Strange and Sometimes Sadness, Waiting for J y Getting Poisoned (1981).

The Summer After the War (1983).

A Family Supper. Relato publicado en Firebird (1983).

A Village After Dark. Relato publicado en The New Yorker (2001).

Nocturnos: cinco historias de música y crepúsculo (Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall, 2009), publicados por Galaxia Gutenberg en 2010.

Guiones



A Profile of Arthur J. Mason (1984). Guion para Channel 4.

The Gourmet (1987). Guion para la BBC.

The Saddest Music in the World (The Saddest Music in the World, dirigida por Guy Maddin en 2003). Historia original.

La condesa rusa (The White Countess, dirigida por James Ivory en 2005). Guion de cine.

Adaptaciones cinematográficas



Lo que queda del día (The Remains of the Day, dirigida por James Ivory en 1993)

Nunca me abandones (Never Let Me Go, dirigida por Mark Romanek en 2010)

El anuncio del Nobel de Literatura

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, destaca que Ishiguro, “en novelas de gran fuerza emocional, ha desvelado el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo”. En su opinión, el estilo del galardonado “es una mezcla de Jane Austen y Franz Kafka, “con un poco de Marcel Proust en la mezcla”.

Ishiguro fue ubicado por la BBC inmediatamente después del anuncio, cuando aún no había recibido la notificación desde Estocolmo, por lo que en un primer momento ha creído que se trataba de una broma. “Es un gran honor, sobre todo porque significa que estoy en la huella de los grandes autores”, respondió luego de caer en la cuenta, que no había chascarrillo alguno.