Juraron los nuevos senadores

23 de los 24 senadores electos en las últimas elecciones de medio término juraron hoy en el Senado. El regreso de Cristina Fernández al recinto.

Con la ausencia de la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Gladys González, ya que se encuentra en China en una misión comercial, los restantes 23 senadores electos en los comicios del último 22 de octubre juraron en el Senado de la Nación, para sumarse a partir del 10 de diciembre a la Cámara Alta.

Los nuevos senadores representarán a las provincias de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

Esta jornada marca el regreso de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner al desempeño legislativo que ejerció durante 18 años. No es la única ex presidente que estará en el recinto en el próximo periodo, ya que también tomaron juramento Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá.

Los que entran y salen del Senado

Provincia de Buenos Aires

Entran: Esteban Bullrich (PRO), Gladys González (PRO), Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana).

Salen: María Laura Leguizamón (FPV), Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria), Jaime Linares (GEN).

Misiones

Entran: Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia), Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia), Humberto Schiavoni (PRO).

Salen: Salvador Cabral (Frente Renovador de la Concordia), Sandra Giménez (Frente Renovador de la Concordia), Juan Irrazábal (FPV).

Formosa

Reelectos en el cargo: Rubén Mayans (Frente de la Victoria), Teresa González (Frente de la Victoria), Luis Naidenoff (Frente Amplio Formoseño Cambiemos).

Jujuy

Reelecta en el cargo: Silvia Giacoppo (UCR).

Entran: Mario Fiad (Cambiemos – UCR), Guillermo Snopek (Partido Justicialista).

Salen: Liliana Fellner (FPV), Walter Barrionuevo (FPV).

La Rioja

Reelecto en el cargo: Carlos Menem (Frente Justicialista).

Entran: Julio Martínez (Cambiemos – Fuerza Cívica Riojana), Olga Inés Brizuela y Doria (Cambiemos – Fuerza Cívica Riojana).

Salen: Hilda Aguirre (FPV), Teresita Luna (FPV).

San Luis

Reelecto en el cargo: Adolfo Rodríguez Saá (Frente Justicialista).

Entran: María Catalfamo (Frente Justicialista), Claudio Poggi (Cambiemos).

Salen: Liliana Negre de Alonso (PJ), Daniel Pérsico (FPV).

San Juan

Reelecto en el cargo: Roberto Basualdo (Cambiemos).

Entran: Rubén Uñac (PJ – Frente Todos), Cristina López (PJ – Frente Todos).

Salen: Marina Riofrío (PJ – FPV), Ruperto Godoy (FPV)

Santa Cruz

Entran: Eduardo Costa (Unión para vivir mejor – Cambiemos), María Belén Tapia (Unión para vivir mejor – Cambiemos), Ana María Ianni (FPV).

Salen: Virginia García (PJ – FPV), María Labado (PJ – FPV), Alfredo Martínez (UCR).