India pone en marcha un gigantesco plan de salud

Se pretende dar una cobertura a 500 millones de ciudadanos y se crearán 150.000 centros de atención de atención primaria en todo el país.

El Gobierno de India está poniendo en marcha un Plan Insignia de Protección Sanitaria con el que pretende ofrecer cobertura sanitaria a 500 millones de personas entre los más pobres y vulnerables del país. Los números del plan dan una idea de la envergadura de este plan de salud que intenta destinar unos 7.600 dólares anuales para cada familia económicamente vulnerable, eso es, para unos 100 millones de familias indias y para el país supone una inversión anual de unos 1.800 millones de dólares. En muchos de los casos, la inversión necesaria para garantizar la salud de millones de personas, no es elevada, debido al extremo nivel de pobreza de amplios sectores sociales. En efecto, son casi 100 millones las personas que viven por debajo del umbral de pobreza entre los más de 1.300 millones de habitantes de la India. En la actualidad, más del 60% del gasto de salud proviene de las economías familiares. Sin embargo, decenas de millones de personas viven con unos dos dólares por día, por tanto, quedan sin acceso a una consulta médica privada cuyo costo puede llegar a costar unos 15 dólares.

El programa es conocido como Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) ha sido apodado Modicare (cuidado Modi), por el apellido de la primera ministra, Narendra Modi y ha sido puesto en marcha este domingo. “Este es el plan de salud más grande del mundo, que beneficia a más personas que las poblaciones combinadas de Estados Unidos, Canadá y México”, afirmó la jefa del Ejecutivo indio. La mitad de la cobertura de los costos del plan ha sido asignada a la estructura pública, repartida entre el Gobierno central (60%) y los 27 gobiernos estatales (40%) a un nivel local. El primer ministro Modi también señaló que “el plan no hará distinción alguna con base en credo o casta. No habrá discriminación en base a ninguna raza o ninguna comunidad”, en un país en el que tales diversidades son con frecuencia motivo de conflictos.

Tratando de invertir en salud básica, se crearán 150.000 centros de atención primaria, lo que significa edificar un sistema de salud pública capaz de brindar hospitales y doctores, que normalmente faltan, además de reducir los precios de los medicamentos y aparatos médicos. La inversión eleva el gasto de salud pública que, actualmente, es un 1,5% del Producto Bruto Interno indio, prácticamente la tercera parte del gasto promedio en el resto del mundo.

No faltan los críticos del plan. Algunos expertos señalan que es improbable que el Modicare alcance los objetivos por sí solo. El plan solo cubre los costes de tratamiento y hospitalización en los niveles secundarios y terciarios. En particular, los gastos menores de medicación y diagnóstico no están asegurados.